Vodafone Happy Xmas: oggi con Treedom potete regalare un albero

Vodafone Happy Xmas è la promozione di Vodafone valida durante il periodo natalizio: ogni giorno collegandosi all’App MyVodafone si può trovare nella sezione dedicata un’offerta valida per ventiquattro ore.

La promozione Happy Xmas è iniziata il 6 dicembre 2019 e durerà fino al 20 dicembre 2019 ed è un vero e proprio calendario dell’avvento virtuale dove ogni giorno si possono scoprire sconti e promozioni .

Nella giornata di oggi, giovedì 19 Dicembre 2019, Vodafone ha deciso di dare ai propri clienti la possibilità di regalare un albero tramite la collaborazione con Treedom.

Vodafone Happy Xmas e Treedom

Treedom è una piattaforma che permette di acquistare alberi a distanza e una volta acquistati di seguirli nella loro crescita. L’albero viene piantato da contadini locali che se ne prendono cura e ogni pianta ha una pagina online, viene geo-localizzata e fotografata in modo che si possano seguire i progressi a distanza.

L’albero può aiutare l’utente ad assorbire parte della CO2 delle sue attività e può essere anche regalato virtualmente a terzi.

Solo nella giornata di oggi Vodafone dà la possibilità ai sui clienti che comprano entro le 23:59 un albero su Treedom di ricevere un coupon per averne un altro in regalo. Il coupon permetterà di ricevere in dono un albero di Cacao in un vivaio in Camerun, grazie alle attenzioni di una persona locale che se ne prenderà cura l’albero assorbirà circa 55 Kg di anidride carbonica ogni anno.

In seguito all’acquisto dell’albero su Treedom i clienti Vodafone possono richiedere il coupon per l’albero in omaggio nel corso della giornata, dunque dalle 00:00 alle 23:59 del 19 Dicembre 2019. Il coupon che si riceve in regalo, invece, può essere utilizzato entro il 31 Dicembre 2019 e non è cumulabile con altri buoni o promozioni.

Regalare un albero oltre ad essere un dono davvero originale è anche un’azione che fa bene al pianeta e al nostro futuro, vi consigliamo, quindi, se siete clienti Vodafone di controllare l’applicazione e di comprare o di regalare uno degli alberi di Treedom.

Nel sito di Treedom potete notare che oltre ad un albero di cacao in Camerun c’è un’offerta natalizia che permette di acquistare anche un Baobab in Kenya o un albero di Caffè in Nepal.

