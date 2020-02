Vodafone “accende” Febbraio: in regalo un mese di GB illimitati e due mesi di Infinity

Quella di oggi, martedì 4 febbraio 2020, è certamente una data molto importante per i clienti Vodafone. Lo storico operatore ha infatti deciso di lanciare una nuova offerta che sta già scatenando le attenzioni degli utenti, viste le caratteristiche del “bundle”.

Vodafone ha voluto infatti “infiammare” questo mese di febbraio proponendo una promozione con un mese intero di Giga illimitati. Ma non è tutto, perchè nella nuova offerta dell’operatore rosso sono compresi anche 2 mesi di servizio Infinity di Mediaset. Gli utenti potranno così godersi due mesi di cinema on demand completamente gratuiti sulla piattaforma del colosso milanese.

Vodafone ha lanciato questa promozione nella giornata di oggi, sottolineando che sarà attiva fino all’11 febbraio 2020: pertanto, gli utenti interessati devono sbrigarsi se vogliono assicurarsi il mese di internet gratis e i due mesi di cinema on demand.

Come chiarito dal gestore, i due mesi gratuiti di Infinity sono a disposizione di tutti i clienti, mentre il mese con GB illimitati è garantito in base all’anzianità della sim telefonica utilizzata dall’utente. Coloro che sono clienti Vodafone da un anno potranno ottenere GB gratuiti per una settimana, mentre i clienti fino a 5 anni riceveranno GB gratis e no limits per due settimane.

Il periodo massimo di un mese verrà infine garantito a tutti coloro che sono clienti Vodafone da oltre 5 anni. Come detto in precedenza, per i due mesi di Infinity non è invece previsto alcun “requisito”.

Ma come fare per attivare questa nuova promozione dell’operatore rosso? La procedura è molto semplice. L’utente non deve fare altro che utilizzare l’app ufficiale MyVodafone (sia su Android che su iOS) per attivare la promo. Una volta completata quest’operazione, il cliente riceverà un codice voucher da inserire sul sito Infinity di Mediaset per usufruire dei 2 mesi gratuiti di cinema on demand.