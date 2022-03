Messaggi vocali per rispondere alle Storie? Instagram ci sta pensando

Gli utenti Instagram hanno molto apprezzato la possibilità di mettere un cuore alle Storie sulla piattaforma senza dover per forza inviare un messaggio privato all’altra persona. La novità è stata introdotta da poco sul famosissimo social, ma stando a quanto emerso su Phone Arena sembra proprio che Instagram non voglia fermarsi qui.

La piattaforma social, infatti, starebbe lavorando ad un nuovo modo di rispondere alle storie, simile a quanto già avviene su Snapchat. Stando a quanto affermato da Alessandro Paluzzi – uno sviluppatore noto per riuscire a scoprire spesso l’arrivo imminente di nuove funzionalità tramite app di reverse engineering – Instagram starebbe infatti lavorando ad una funzione che consentirà agli utenti di rispondere alle storie anche tramite i messaggi vocali.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages 👀 pic.twitter.com/6fQNSxB04e — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 26, 2022

In un tweet, Alessandro Paluzzi ha condiviso un’immagine proveniente da Instagram Stories. Nello screenshot di Paluzzi si nota subito una nuova icona del microfono, situata nell’area in cui si trovano le risposte alla Storia: molto probabilmente questa icona consentirà agli utenti di registrare un messaggio vocale e quindi inviarlo come reazione a una Storia di Instagram.

Tuttavia, è opportuno precisare che non si può avere la conferma al 100% che le cose andranno esattamente così. A volte, infatti, gli sviluppatori creano una funzionalità che, per qualche motivo, non vanno poi ad implementare nella loro applicazione. Al momento Instagram non ha fornito alcun dettaglio su questa funzionalità, pertanto non possiamo fare altro che attendere dettagli più concreti.

Di certo Instagram si sta impegnando molto per cercare di venire incontro alle esigenze degli utenti e migliorare la piattaforma in ogni suo aspetto, a cominciare dalle Storie: come accennato, la possibilità di reagire con un cuore senza inviare messaggi privati è risultata molto gradita, ed è per questo che l’idea dei messaggi vocali come risposta non può che stuzzicare gli “Instagrammers”.

Fonte Phone Arena