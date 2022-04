Vivo X80 e X80 Pro, ufficiali i nuovi top di gamma: dettagli e prezzi

Lo scorso mese di settembre Vivo annunciava la nuova serie di telefoni X70, caratterizzata dall’X70 e dall’X70 Pro di fascia medio-alta a fianco al top di gamma X70 Pro Plus. Ora, a distanza di sette mesi da quell’evento, l’azienda cinese torna sulla scena con due nuovi telefoni, X80 e X80 Pro.

L’X80 Pro è il modello di fascia più alta, che viene lanciato sul mercato sia nella versione equipaggiata con un chip Mediatek Dimensity 9000 che in quella alimentata con l’ultimo processore di punta di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1. Molto apprezzabile il display OLED QHD + 120 Hz LTPO da 6,78 pollici, così come la batteria da 4.700 mAh con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 50 W.

Vivo ha inoltre deciso di introdurre su questo device un sensore di impronte digitali in-display a ultrasuoni: come abbiamo già visto in alcuni telefoni, tra cui Iqoo 9 e Vivo X Note, l’area di scansione viene molto ampliata rispetto ai tradizionali scanner in-display. Stando a quanto affermato dalla società cinese, l’area è all’incirca 11 volte più grande di quella dei sensori convenzionali: proprio questo aspetto consentirebbe di scansionare due impronte digitali contemporaneamente.

Dando uno sguardo sul retro del Vivo X80 Pro troviamo una fotocamera principale da 50 MP (con stabilizzazione OIS), una fotocamera ultrawide IMX598 da 48 MP, un teleobiettivo 2x da 12 MP e un sensore periscopio 5x da 8 MP.

La fotocamera principale utilizza un nuovo sensore GNV Isocell, che misura 1/1,31 pollici (identico al sensore GN1 utilizzato sull’X70 Pro Plus). Vivo ha anche spostato il sistema di stabilizzazione micro-gimbal sul teleobiettivo 2x invece di mantenerlo sull’obiettivo ultrawide; inoltre, la società cinese anche implementato un’opzione di ripresa panoramica, simile alla modalità Action Pan della linea Pixel 6.

Vivo X80 Pro può inoltre contare su una fotocamera anteriore da 32 MP, una protezione IP68, il chip di imaging V1 Plus di Vivo (utilizzato per MEMC e riduzione del rumore), doppi altoparlanti stereo, supporto NFC e personalizzazione Origin.

Vivo X80, tutte le specifiche: il modello ‘standard’ costa di meno

Per quanto riguarda invece Vivo X80, la presenza dell’ottimo processore Dimensity 9000 ha obbligato l’azienda a fare qualche piccola rinuncia. Lo schermo è un OLED da 6,78 pollici FHD + 120 Hz (E5), mentre la batteria è da 4.500 mAh con ricarica cablata da 80 W: secondo Vivo il telefono si carica fino al 100% in soli 34 minuti. Il prodotto non dispone di una ricarica wireless e nemmeno del nuovo sensore di impronte digitali, dato che è presente il classico sensore in-display.

Vivo X80 presenta inoltre una fotocamera principale da 50 MP (con OIS), una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo 2x 12 MP. È interessante notare come la fotocamera principale sia un nuovissimo sensore IMX866 dotato di un filtro colore RGBW che garantisce un miglioramento delle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Ma quanto costano i due nuovi telefoni? Li vedremo anche qui? Al momento Vivo X80 viene venduto solo nel mercato cinese al prezzo di 3699 yuan (527 euro circa) per il modello con 8GB di RAM e 128GB di storage; la variante da 12/512 GB costa invece 4.899 yuan (quasi 700 euro).

Coloro che invece vogliono acquistare il Vivo X80 Pro – sempre in Cina – dovranno spendere 5.499 yuan (784 euro circa) per l’opzione 8 GB/256 GB. Il modello da 12 GB/256 GB viene invece venduto a 5.999 yuan (all’incirca 855 euro), mentre il prezzo del modello da 12 GB/512 GB è di 6.699 yuan, circa 955 euro al cambio attuale.

Entrambi i telefoni saranno disponibili dal prossimo 28 aprile nelle colorazioni nero, turchese e arancione: quest’ultima opzione è disponibile anche con un retro in ecopelle, mentre le altre due varianti di colore presentano un retro in vetro AG fluorite.

Fonte Android Authority