Vivo X30 e X30 Pro 5G sono ufficiali: Exynos 980, display da 6,44” e sensore da 64 MP

I telefoni Vivo X30 e Vivo X30 Pro 5G sono stati ufficialmente lanciati in Cina. Nelle ultime settimane entrambi i telefoni sono stati interessati da una serie di indiscrezioni comparse online che hanno svelato diversi dettagli riguardanti il design e le specifiche di questi nuovi prodotti dell’azienda cinese, molti dei quali hanno trovato conferma.

Il Vivo X30 5G ha un prezzo di partenza di 3.298 Yuan (circa 420 euro) per il modello 8GB + 128GB e 3.598 Yuan (circa 460 euro) per il modello con 8GB di RAM e 256GB di storage. Il telefono è disponibile nelle tonalità Nero, Bianco e Rosa e sarà in vendita dal 28 dicembre.

Il Vivo X30 Pro 5G viene invece venduto a 3.998 Yuan (circa 510 euro) per il modello da 8 GB + 128 GB e 4.298 Yuan (circa 550 euro) per il modello da 8 GB + 256 GB. Il telefono è disponibile nelle colorazioni nero, bianco e rosa sfumato e sarà in vendita a partire da martedì 24 dicembre.

Sia Vivo X30 5G che Vivo X30 Pro 5G funzionano con Funtouch OS 10 basato su Android 9.0. I due telefoni sono caratterizzati da un display Super AMOLED Full HD + da 6,44 pollici (1080×2400 pixel). Ad alimentare questi due smartphone troviamo un processore octa-core Exynos 980, abbinato a 8 GB di RAM. La memoria interna è disponibile nelle opzioni da 128 GB e 256 GB.

Per quanto riguarda il comparto foto, il Vivo X30 5G si presenta con una tripla fotocamera posteriore, mentre l’X30 Pro ha addirittura quattro fotocamere sul retro. Vivo X30 ha una fotocamera principale da 64 megapixel con obiettivo f / 1.8, una fotocamera grandangolare da 8 megapixel con apertura f / 2.2 e una terza fotocamera da 32 megapixel con apertura f / 2.0. Vivo X30 Pro 5G ha le stesse cam, ma a differenza del “collega” è dotato anche di una fotocamera periscopio da 13 megapixel con apertura f / 3.0.

Sul davanti, entrambi i telefoni sfoggiano una fotocamera da 32 megapixel con apertura f / 2.45. La batteria che equipaggia questi due smartphone è da 4.350 mAh con supporto di carica flash da 33W. Infine, i due nuovi device di Vivo supportano Face Unlock e anche il sensore di impronte digitali integrato nel display.