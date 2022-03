Vivo X Fold sarà ufficiale l’11 aprile: l’azienda pubblica il teaser

Qualche giorno fa Vivo ha svelato alcuni dei dispositivi che l’azienda cinese lancerà sul mercato nel prossimo futuro. Il prodotto che ha catturato maggiormente l’attenzione dei fan della società asiatica (e non solo) è senza dubbio il Vivo X Fold, che è stato già etichettato come il possibile “competitor” del Galaxy Z Fold 3 di Samsung.

Il Vivo X Fold rappresenta il primo tentativo in assoluto di Vivo di realizzare un telefono pieghevole. Il nuovo teaser che Vivo ha condiviso sulla piattaforma social cinese Weibo rivela la data di lancio del foldable, che verrà presentato ufficialmente l’11 aprile 2022.

Sfortunatamente, il video promozionale del teaser non rivela molti aspetti del Vivo X Fold: tutto ciò che si riesce a vedere è una sagoma del pieghevole e quello che sembra essere il suo schermo esterno, su cui trapela anche lo sfondo di una farfalla (probabilmente in riferimento al nome in codice del telefono, “Butterfly”, ndr).

Vivo afferma che Vivo X Fold viene inoltre fornito con uno schermo dell’era “Folding-Screen 2.0”, pur senza chiarire di cosa si tratti. L’azienda cinese usa due parole per descrivere il suo primo telefono pieghevole, ovvero “grande e integrato”.

Tra le caratteristiche più intriganti del Vivo X Fold vale la pena soffermarsi sullo spessore, davvero esiguo. Pare che il foldable avrà uno spessore di 6,28 mm quando è aperto, che diventa di 12,56 mm quando è chiuso (non possiamo esserne certi a causa delle isole della fotocamera e del tipo di cerniera). Per fare un confronto, il Galaxy Z Fold 3 ha uno spessore di 14,4-16 mm.

Venendo infine alle dimensioni, pare che il display del Vivo X Fold arrivi fino a 8,03 pollici quando è aperto: in questo modo l’azienda permetterebbe agli utenti di godere meglio della visione di video, a differenza dell’approccio più squadrato del Galaxy Z Fold 3.

Fonte Phone Arena