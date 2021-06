Vivo è pronta a lanciare il suo primo tablet: lo vedremo nel Q4 2021?

Il mercato dei tablet è uscito dal tunnel dopo un periodo particolarmente buio. La pandemia di coronavirus e le conseguenti restrizioni che hanno portato ad un incremento nell’utilizzo dei dispositivi tecnologici hanno rivitalizzato questo settore, “dominato” da Samsung e Apple.

Tuttavia, proprio questo ritorno di fiamma sta convincendo sempre più aziende a lanciarsi nel mondo dei tablet. Tra queste c’è anche Vivo, che sembra ormai pronta a realizzare il suo primo dispositivo. Stando a quanto riportato da TechRadar, infatti, Vivo sarebbe al lavoro sul suo primo tablet, che dovrebbe essere ufficializzato nel quarto trimestre dell’anno, in tempo per le festività natalizie. Come già trapelato in alcune recenti indiscrezioni, il prodotto potrebbe essere chiamato Vivo Pad.

La società cinese non ha ancora confermato nulla, anche se siamo a conoscenza di un brevetto per un tablet con cornici sottili e uniformi con un ampio modulo fotocamera sul retro, simile a quello incluso mesi fa sullo smartphone di punta Vivo X60 Pro.

Il lato destro del tablet presenta i tasti del volume, mentre la parte superiore ospita due slot per altoparlanti e un pulsante di accensione. La parte inferiore si caratterizza invece per la presenza di una porta USB-C e altri due slot per altoparlanti, suggerendo l’intenzione di Vivo di equipaggiare il tablet con un sistema a quattro altoparlanti.

In termini di specifiche tecniche il tablet di Vivo è ancora avvolto nel “mistero”. Tuttavia, non sembrano esserci dubbi sul fatto che il dispositivo sarà un modello di fascia alta, pertanto l’impressione è che Vivo opterà per l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 888.

Tra le altre caratteristiche, non dovrebbe mancare il supporto per una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che sta diventando la norma sui tablet di fascia alta e sugli smartphone. Infine, gli esperti ritengono probabile anche l’implementazione di un sistema di telecamere gimbal, lo stesso presente sugli smartphone Vivo.

