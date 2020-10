Vivo sta per “sbarcare” in Europa con il nuovo telefono X51 5G: tutte le specifiche tecniche

BBK Electronics è la multinazionale dietro i marchi cinesi Oppo e OnePlus. La maggior parte dei consumatori europei ha già una certa familiarità con almeno uno di questi nomi, ma presto ci sarà un terzo marchio sul mercato. Stiamo parlando di Vivo, che ha appena annunciato l’intenzione di “sbarcare” nei mercati europei con il Vivo X51 5G, di fatto un “rebranding” del Vivo X50 Pro disponibile da tempo in altri paesi.

Lo smartphone Vivo vanta uno schermo AMOLED curvo da 6,6 pollici completo di una frequenza di aggiornamento fluida di 90 Hz, un piccolo foro anteriore dove trova posto la fotocamera per i selfie (da 32 MP, ndr) e una risoluzione Full-HD + (2376 x 1080p).

Si tratta di funzionalità abbastanza comuni tra i dispositivi Android con prezzi simili. Ma allora qual è l’aspetto che distingue Vivo X51 5G dagli altri telefoni? La peculiarità del nuovo smartphone dell’azienda cinese sembra essere il comparto foto. Vivo ha infatti dotato il telefono di una fotocamera avanzata da 48 megapixel f / 1.6 abbinata a un sistema di stabilizzazione dell’immagine con giunto cardanico, uno strumento la cui realizzazione ha richiesto mesi di ricerca e sviluppo. Un impegno che sembra però fornire dei risultati convincenti, dato che la stabilizzazione appare molto migliorata per i video.

Questo spiega anche le dimensioni della fotocamera. Il sistema gimbal è cinque volte più grande delle normali fotocamere OIS e richiede tre volte più spazio rispetto ai comuni sensori con zoom periscopico. Accanto al sensore principale si trova una fotocamera da 13 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera con zoom periscopico 5x da 8 megapixel che consente anche uno zoom digitale fino a 60x.

Ad alimentare questo telefono troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 765G, un chipset presente anche su Google Pixel 5, OnePlus Nord e LG Wing. Il chip riesce a garantire prestazioni ottime, ma non alla pari con quelle fornite dal celebratissimo processore Snapdragon 865.

Vivo X51 5G ha anche 256 GB di memoria interna non espandibile e 8 GB di RAM, con supporto al 5G e Android 10 come sistema operativo (ma presto arriverà Android 11, come fa sapere l’azienda cinese). Infine, il telefono è equipaggiato con una batteria da 4,315 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W, garantendo una ricarica completa in meno di 70 minuti.

