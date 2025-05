Vivo conquista il mercato indiano degli smartphone, ma Apple non resta a guardare

Il panorama degli smartphone indiani presenta sorprese. Mentre Samsung e Apple si contendono il primato a livello globale in un mercato in continua evoluzione, Vivo emerge come il leader indiscusso nelle vendite in India. Questo cambiamento sorprendente non solo segna una nuova era per i produttori di telefonia, ma evidenzia anche la complessità di un mercato che, a dispetto delle difficoltà globali, continua a evolversi in direzioni inaspettate.

Vivo in cima alla classifica

Nel primo trimestre del 2024, Vivo ha superato i suoi principali concorrenti, conquistando il titolo di brand più venduto in India. Secondo l’International Data Corporation , Vivo ha registrato una quota di mercato del 19,7%, un netto incremento rispetto al 16,2% dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo rappresenta un vantaggio superiore al 3% rispetto al secondo classificato, Samsung, il che evidenzia un significativo ampliamento del divario tra i due marchi.

L’aumento di quattordici percento nelle vendite di Vivo è stato un fattore determinante per il suo trionfo, anche se il confronto con altri marchi come Apple e Motorola ha dimostrato che non tutti i giocatori nel mercato hanno subito un calo. Infatti, Apple ha visto un aumento delle spedizioni dell’iPhone del 23,1%, mentre Motorola ha addirittura segnato un incredibile 54,7% di crescita. I marchi emergenti come Nothing e Google continuano a brillare, nonostante partissero da una base di vendite più bassa, riuscendo però a ottenere una crescita straordinaria rispetto ai trimestri precedenti.

Apple e il suo impatto sul mercato premium

Nonostante non sia il leader indiscusso, Apple ha raggiunto traguardi significativi in India. La compagnia di Cupertino ha fatto registrare ben tre milioni di unità vendute nel primo trimestre, segnando un nuovo record per il mercato indiano. Questo risultato rafforza gli sforzi di Apple nell’espandere la sua gamma di prodotti e nell’ottimizzare le sue capacità di produzione localmente. Seppure il modello budget-friendly iPhone 16e non sia menzionato nei rapporti, l’intera linea dell’iPhone 16 sta contribuendo in modo sostanziale all’espansione del segmento premium, che comprende smartphone venduti a partire da 600 dollari.

Questo segmento era destinato a essere dominato dalla trilogia Galaxy S25, ma la performance di Samsung non ha soddisfatto le aspettative, contribuendo a un abbattimento della sua quota di mercato dall’15,6% al 16,4%. Al contrario, il Galaxy A56 ha ottenuto buoni risultati nella fascia mid-premium, dove anche l’iPhone 13 continua a vendere bene.

Un quadro variegato per i marchi indiani

Subito dopo Vivo e Samsung, Oppo, Realme e Apple occupano le posizioni successive nella top five indiana. Ancor più interessante è la lotta per il sesto posto, dove Xiaomi sta lottando per mantenere la sua posizione contro Motorola, dopo aver dominato nel primo trimestre del 2024. I marchi Poco, OnePlus e iQOO hanno visto un calo delle vendite, contribuendo, almeno in parte, a una diminuzione generale del 6% nel mercato indiano, che ha portato le spedizioni a un totale di 32 milioni di unità.

Tuttavia, nonostante queste sfide, gli analisti di IDC sono ottimisti per il futuro. Prevedono che la crescita del mercato indiano si attesterà su una modesta percentuale rispetto al 2024, suggerendo che, nonostante i rallentamenti attuali, ci siano segni di ripresa.

Un mercato sempre in movimento

L’industria della telefonia mobile in India continua a catturare l’attenzione grazie alla sua dinamica affascinante. Nonostante le fluttuazioni e i cambiamenti nella gerarchia dei fornitori, il mercato si presenta come incredibilmente robusto. Con una domanda costante e un consumo in crescita, l’India rimane uno dei mercati più promettenti, pronto a attrarre investimenti e a favorire l’innovazione nel settore.