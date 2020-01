Vivo presenterà il prossimo Apex al Mobile World Congress 2020

Dopo la “sbornia” del CES 2020, la grande fiera della tecnologia che si è tenuta la scorsa settimana a Las Vegas e che ha visto la presentazione di molti nuovi dispositivi oltre ai programmi futuri delle aziende principali, ecco che tutti i riflettori si sono ora spostati sul Mobile World Congress 2020, l’altro grande evento di inizio anno.

Anche in questo 2020 il MWC si svolgerà a febbraio nella splendida Barcellona, e sarà l’occasione ideale per scoprire qualche smartphone innovativo. Tra le aziende che saranno certamente protagoniste della fiera spagnola non poteva mancare Vivo. Come già trapelato online da qualche settimana, Vivo è pronta ad “infiammare” il Mobile World Congress con un telefono molto atteso.

Stiamo ovviamente parlando dello smartphone concept Apex di terza generazione, che dovrebbe essere mostrato in tutte le sue caratteristiche tra il 23 e il 24 febbraio. Il concept phone è stato promosso con lo slogan “Empower the Next”, come da invito inviato alla stampa: a riportarlo è il sito Tech Sina, che ha condiviso le immagini.

Con la presentazione di questo nuovo prodotto, il 2020 è il terzo anno in cui il produttore cinese di smartphone presenta un concept phone Apex durante il famoso evento di Barcellona. Gli smartphone concept Apex rilasciati in precedenza da Vivo sono stati caratterizzati da innovazioni tecnologiche che hanno letteralmente impressionato gli esperti del settore e gli utenti.

Il primo concept Apex, ufficializzato all’inizio del 2018, era un modello quasi senza cornice con il primo sensore di impronte digitali integrato nel display. L’anno scorso, l’Apex 2019 si presentò con un sensore di impronte digitali che funzionava da qualsiasi parte all’interno del display e un “corpo” sprovvisto di fori. L’Apex 2019 fu uno dei telefoni più apprezzati durante il MWC dello scorso anno, anche se l’apprezzamento verso il suo predecessore era risultato addirittura maggiore.

Fonte Gadgets360