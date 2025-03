Vivaldi integra Proton VPN per una navigazione web più sicura direttamente nel browser

Gli utenti del browser Vivaldi possono ora navigare in modo più privato grazie all’integrazione del servizio Proton VPN. A partire da oggi, gli utenti possono accedere alla versione gratuita di Proton VPN senza la necessità di scaricare un’applicazione separata. Questa funzionalità si attiva semplicemente accedendo a un account Vivaldi, rendendo la protezione della privacy online più accessibile a tutti.

Un accesso semplificato alla privacy online

Attualmente, questa opportunità è limitata alla versione desktop del browser Vivaldi. Gli utenti possono collegarsi a server ubicati in cinque paesi selezionati casualmente, approfittando di una velocità di connessione considerata “media”. Per coloro che desiderano prestazioni superiori, è possibile sottoscrivere un abbonamento a pagamento per Proton VPN a partire da 10 dollari al mese, il quale offre velocità di connessione più elevate e l’opzione di scegliere server in over 110 paesi, unitamente a funzionalità aggiuntive che possono migliorare l’esperienza di navigazione.

L’integrazione di Proton VPN nel browser Vivaldi elimina un passaggio importante rispetto ad altri browser, dove la configurazione di un servizio VPN spesso richiede download e installazioni di estensioni. In questo modo, gli utenti di Vivaldi possono proteggere la propria privacy con facilità, aumentando l’accesso a un pubblico più ampio e diversificato.

Una partnership basata su valori condivisi

Vivaldi ha sottolineato che la collaborazione con Proton si fonda su valori comuni, specificando che entrambe le aziende europee si distinguono per il loro impegno a mantenersi al di fuori delle logiche estrattive tipiche della Silicon Valley e del controllo statale cinese. Questa scelta strategica si inserisce in un contesto in cui molti utenti stanno rivedendo le proprie relazioni con la tecnologia, complice l’aumento delle tensioni geopolitiche.

Jon Von Tetzchner, CEO di Vivaldi, ha dichiarato: “Con l’aumento della domanda di soluzioni indipendenti e che seguano principi etici, diventa fondamentale avere alternative europee. Ogni utente merita una scelta che rispecchi questi valori.” Parole significative che evidenziano l’orientamento della compagnia verso un mercato meno influenzato da colossi statunitensi.

Un’opzione attraente per utenti in cerca di alternative

Sebbene Tetzchner affermi che sia Vivaldi sia Proton mantengano una posizione “politicamente neutra”, queste dichiarazioni sembrano pulirsi di significati più profondi, specialmente alla luce delle tensioni crescenti tra Stati Uniti e Europa. L’unione del browser Vivaldi con un servizio VPN focalizzato sulla privacy presenta un’ottima opportunità per attrarre quegli utenti che desiderano migrare verso soluzioni non americane per la navigazione web.

Con il crescente interesse per la sicurezza e la privacy, l’integrazione di Proton VPN rappresenta un passo significativo per Vivaldi, non solo nel migliorare il servizio offerto ma anche nel promuovere un messaggio chiaro di indipendenza e rispetto per i diritti degli utenti. Questa strategia potrebbe influenzare positivamente la crescita della base utenti del browser, attirando coloro che si sentono più a loro agio con scelte più in linea con le loro necessità di privacy.