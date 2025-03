Vivaldi 7.2: Un browser che sfida i giganti della tecnologia

Vivaldi Technologies ha presentato la nuova versione del suo browser, Vivaldi 7.2, con miglioramenti significativi che mirano a posizionarlo come una valida alternativa a nomi noti come Safari, Firefox e Chrome. Questa versione, disponibile per macOS, Windows, iPhone, iPad e dispositivi Android, punta a restituire agli utenti il controllo della loro esperienza online e a contrastare la dominanza delle grandi aziende del settore.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Miglioramenti adottati nella barra degli indirizzi

Uno dei cambiamenti più rilevanti nella versione 7.2 del browser è senza dubbio l’ottimizzazione della barra degli indirizzi. Gli sviluppatori di Vivaldi l’hanno descritta come una vera e propria “porta d’accesso al mondo del web”. Grazie a questa revisione, gli utenti possono accedere più velocemente a risultati di ricerca più pertinenti. I miglioramenti riguardano i suggerimenti e la qualità delle informazioni fornite, rendendo la navigazione più fluida e veloce.

In aggiunta, Vivaldi ha implementato diverse ottimizzazioni tecniche che promettono di velocizzare il caricamento delle pagine web. Questi interventi si concentrano sulla gestione delle connessioni, apportando miglioramenti tangibili all’esperienza utente. Le scorciatoie da tastiera sono state ulteriormente potenziate e nuove funzioni consentono agli utenti di creare eventi direttamente da e-mail o pagine web, rendendo l’interazione con il browser più versatile e utile nella vita quotidiana.

Funzioni innovative per una maggiore usabilità

Le novità non si limitano alla barra degli indirizzi. Vivaldi 7.2 introduce un widget per la conversione delle valute, che si rivela particolarmente utile in un periodo di frequenti transazioni internazionali. Inoltre, sono state apportate migliorie nella gestione degli account di posta elettronica, facilitando gli utenti che necessitano di gestire più caselle contemporaneamente.

Un’altra interessante novità riguarda le “Aree di lavoro”, una funzionalità pensata per organizzare le schede del browser. Questa opzione consente di raggruppare schede in base a diverse categorie, migliorando notevolmente l’efficienza di navigazione e di gestione delle informazioni. Tali funzioni puntano a ottimizzare l’esperienza utente, rendendola più fluida e personalizzata.

La visione di Vivaldi: combattere il monopolio tecnologico

Jon von Tetzchner, CEO di Vivaldi, ha espresso la missione dell’azienda in un’intervista al sito The Register, sottolineando la necessità di un internet meno controllato dai grandi nomi del settore. Secondo Tetzchner, attualmente una ristretta cerchia di aziende esercita un controllo non solo sui browser utilizzati, ma anche sulle stesse infrastrutture dell’internet.

Il CEO avverte che, senza un’adeguata reazione, il futuro del web rischia di diventare un dominio di “gatekeeper”, termine specificamente utilizzato dalla Commissione Europea. Questo concetto è centrale nel Digital Markets Act, regolamento che stabilisce obblighi per le piattaforme online di grande importanza.

L’iniziativa e le preoccupazioni di Vivaldi

Vivaldi ha recentemente firmato una lettera indirizzata alla Commissione Europea, sollevando preoccupazioni circa l’esenzione di Microsoft Edge dalla lista dei gatekeeper. Le normative europee richiedono alle aziende designate come gatekeeper di garantire l’interoperabilità dei loro servizi, di dare accesso ai dati generati dagli utenti e di non ostacolare la disinstallazione di software preinstallati.

Un messaggio chiaro e diretto arriva dal sito ufficiale di Vivaldi, dove si afferma che “il web arriva a un punto critico”. La piattaforma mira a restituire non solo l’apertura e l’innovazione al web, ma anche a combattere il monopolio che oggi comprime le esperienze digitali degli utenti. Vivaldi si presenta come la risposta a un’era in cui la privacy è spesso sacrificata per profitto, cercando di restituire agli utenti la totale autonomia sulla propria esperienza online.

Critiche ai giganti della tecnologia: “rapinatori del web”

Gli sviluppatori non temono a definire i grandi nomi del settore come “rapinatori del web”, una critica forte e incisiva che riflette una realtà percepita da molti. Secondo loro, le aziende che in passato hanno innovato si sono trasformate, ora operano come vere e proprie industrie dedite all’estrazione di dati e profitti, contribuendo a un ambiente online sempre più opaco e sorvegliato.

Gli esperti di Vivaldi evidenziano il modo in cui i GAFAM abbiano consolidato posizioni monopolistiche, limitando la concorrenza e dando vita a un ecosistema di giardini recintati, che soffoca le alternative. La visione di Vivaldi è chiara: creare un web dove gli utenti siano in grado di scegliere liberamente i propri strumenti e creare un futuro più equo e aperto, liberi dalle catene dei monopolisti.