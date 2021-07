View Once, la funzione di WhatsApp per far sparire subito foto e video

Come ricorderanno certamente gli amanti dei social, lo scorso anno Facebook ha introdotto la modalità Vanish su Messenger e Instagram, una funzionalità che consente agli utenti di inviare messaggi effimeri, che scompaiono dopo un determinato lasso di tempo. L’azienda ha poi esteso la funzionalità anche su WhatsApp.

Ma se la modalità dei messaggi effimeri garantisce la sparizione dei messaggi entro sette giorni, “View Once” sa fare anche di meglio. Si tratta di una nuova funzionalità appena annunciata dalla piattaforma di messaggistica che consente di far sparire foto e video inviati ad un utente non appena lo stesso chiude il file multimediale.

Prima di inviare una foto, un video o un testo, gli utenti hanno modo di cliccare su una piccola icona circolare con il numero uno all’interno. In questo modo, il messaggio si cancellerà automaticamente una volta visualizzato dal destinatario. Inoltre, l’utente che ha inviato la foto o il video riceverà anche una notifica non appena file multimediale verrà aperto.

Tuttavia ci sono alcune particolarità di View Once che vanno prese in considerazione. A differenza della modalità Vanish di Messenger, se la persona dall’altra parte della chat decide di fare uno screenshot o registrare sullo schermo il messaggio ricevuto, l’utente che ha provveduto ad inviare il file utilizzando View Once non riceverà alcuna notifica, come spiegato anche da WABetaInfo. Sfortunatamente, nella sua versione beta, WhatsApp non supporta ancora il rilevamento degli screenshot: vedremo se cambierà qualcosa nel prossimo futuro.

Infine, è bene precisare anche un paio di dettagli riguardo alla disabilitazione delle conferme di lettura. Innanzitutto, se le conferme di lettura sono disabilitate, la persona con cui stiamo chattando sarà comunque in grado di vedere se abbiamo aperto il contenuto con View Once, ma noi non sapremo se hanno aperto il nostro.

Tuttavia, avremo comunque la possibilità di vedere chi ha aperto il nostro messaggio nelle chat di gruppo nonostante la disabilitazione delle conferme di lettura. Un altro dettaglio importante da ricordare per le chat di gruppo è che anche gli utenti bloccati possono aprire le foto e i video che vengono inviati in queste conversazioni (per vedere chi ha guardato il contenuto basta andare su “Info messaggio”, ndr).

View Once è attualmente disponibile solo su Android: verrà introdotto su iOS in un secondo momento.

