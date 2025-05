Verizon: Un nuovo corso per la strategia 5G volta al futuro

Verizon, leader nel settore delle telecomunicazioni, è pronta a intraprendere una svolta significativa nella sua strategia 5G. Dopo anni di investimento e deploy del C-band, l’azienda è ora focalizzata sul miglioramento delle capacità della sua rete mobile. Con un approccio che si sposta dall’espansione dell’infrastruttura alla valorizzazione e all’ottimizzazione dei servizi, Verizon sta preparando il terreno per un futuro caratterizzato da innovativi sviluppi tecnologici.

La trasformazione della realtà 5G

Verizon ha speso oltre 50 miliardi di dollari per acquisire le bande di frequenza durante un’asta nel 2021 e ha intrapreso la costruzione di una delle reti 5G più robuste della nazione. L’obiettivo principale è quello di rendere il 5G accessibile soprattutto nelle aree urbane e suburbane, dove l’esigenza di una connessione veloce e affidabile è sempre più pressante. Lynn Cox, Vice Presidente Senior e Chief Network Officer, ha annunciato che i lavori di modifica delle torri cellulari esistenti saranno conclusi entro i prossimi 18 mesi. Al termine di questa fase, Verizon si concentrerà su un ampio ventaglio di nuove funzionalità e servizi che sfrutteranno la potenza della rete 5G.

Il C-band è considerato uno spettro medio, situato tra le frequenze basse e alte, ed è perfetto per garantire un servizio 5G coerente e veloce. A seguito della costruzione della rete, l’azienda è già in grado di osservare miglioramenti tangibili nelle prestazioni del 5G. Uno degli utilizzi principali di questo spettro è l’accesso wireless fisso , che offre Internet ad alta velocità alle abitazioni attraverso la rete 5G invece di utilizzare linee tradizionali in fibra ottica o cavo.

Nuove tecnologie per un servizio più efficiente

Una volta completata l’espansione della rete, Verizon si prepara a integrare tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza e l’esperienza dell’utente. L’implementazione di intelligenza artificiale, RedCap, MIMO e reti private rappresenta alcuni dei punti focali di questa nuova fase. RedCap, abbreviazione di Reduced Capability, è una versione del 5G progettata per dispositivi che non richiedono una velocità di connessione completa, come sensori e wearable. Questa tecnologia consuma meno energia ed è ideale per applicazioni industriali e per l’Internet delle cose , aprendo a scenari di impiego del tutto nuovi nelle industrie.

MIMO, acronimo di Multiple Input Multiple Output, utilizza antenne multiple per amplificare la velocità dei dati e migliorare l’affidabilità per gli utenti mobili. L’intelligenza artificiale è inoltre al centro della nuova strategia di Verizon, che ha recentemente lanciato il servizio AI Connect, capace di supportare il computing edge fornendo potenza, spazio e raffreddamento per gestire i carichi di lavoro complessi legati all’AI. Cox ha sottolineato che ottenere capacità elevate e bassa latenza è cruciale per le applicazioni di AI in tempo reale, promuovendo investimenti in tal senso.

Progetti futuri: FWA e soluzioni aziendali

Verizon non si ferma qui. L’azienda intende continuare lo sviluppo dell’accesso wireless fisso, focalizzandosi in particolare sugli edifici residenziali e utilizzando lo spettro millimetrico per offrire prestazioni più rapide e coerenti. Inoltre, sta ampliando l’offerta con funzionalità innovative come il network slicing, che permette di personalizzare parti della rete 5G in base a specifiche esigenze, e le reti wireless private per l’uso aziendale.

Con questo nuovo approccio, Verizon entra in una fase in cui l’attenzione sarà rivolta a servizi avanzati e applicazioni 5G più ampie. Questo cambiamento non solo promette di arricchire l’esperienza degli utenti finali nel 2026, ma rappresenta anche un passo importante per il futuro della telecomunicazione negli Stati Uniti, ponendo Verizon in una posizione competitiva sempre più forte nel panorama globale.