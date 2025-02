Verizon si avvicina all'obiettivo di formare 10 milioni di studenti entro il 2030

La missione di Verizon di ridurre il divario digitale prosegue con slancio. Grazie a un'iniziativa avviata oltre un decennio fa, sono stati raggiunti oltre 8,5 milioni di alunni, avvicinandosi all'ambizioso traguardo di 10 milioni entro il 2030. Collaborando con prestigiose istituzioni scolastiche e fornitori di formazione, Verizon offre nuove opportunità didattiche agli insegnanti e agli studenti, attraverso un programma che integra tecnologie emergenti e un sostegno costante per gli educatori.

La preparazione degli studenti al mondo digitale

Un dato allarmante emerge dalle recenti rilevazioni: solo il 55% degli studenti in procinto di entrare nel mondo del lavoro si sente pronto ad affrontare le sfide imposte dalla digitalizzazione. Questo rende l’impegno di Verizon per colmare il divario digitale ancora più rilevante, specialmente a 12 anni dal lancio del programma. Donna Epps, Chief Responsible Business Officer di Verizon, sottolinea l'importanza di queste iniziative nel sostenere la preparazione delle nuove generazioni per un futuro sempre più interconnesso.

Espansione del programma per l'anno scolastico 2025-2026

Per l'anno scolastico 2025-2026, Verizon, in sinergia con Digital Promise, ha annunciato l'inclusione di 34 nuove scuole provenienti da nove distretti diversi nel proprio dodicesimo ciclo di programmi. Ogni istituto aderente beneficerà di dispositivi come tablet e laptop, oltre a un piano dati Verizon valido fino a quattro anni per studenti e docenti. Non solo, le scuole riceveranno anche finanziamenti per ingaggiare un coach tecnologico a tempo pieno, il cui compito sarà quello di assistere gli insegnanti nell'ottimizzazione dell'uso della tecnologia in aula.

Esperienze di apprendimento immersivo con AR e VR

Il programma punta a rendere l'apprendimento ancora più coinvolgente grazie all’introduzione di modalità di apprendimento mobile attraverso la realtà aumentata e la realtà virtuale . Queste tecnologie offrono agli alunni esperienze formative immersive, consentendo loro di esplorare contenuti educativi in modo interattivo e stimolante. Inoltre, gli studenti avranno accesso a contenuti ludici e a una lega gratuita di Esports, che rappresenta un modo innovativo per trasformare l'apprendimento in un'esperienza partecipativa e dinamica.

Il ruolo dei carrier mobile nell'educazione

I gestori di telefonia mobile, oltre a concentrarsi sulle performance delle reti 5G e su una copertura solida, iniziano a promuovere iniziative sociali. Verizon, con il suo programma premiato "Innovative Learning", sta dimostrando come la tecnologia possa non solo coinvolgere gli studenti, ma anche ribaltare le tradizionali dinamiche educative, rendendo l'apprendimento accessibile e stimolante per tutti. L'impegno di Verizon continua a essere una pietra miliare per il futuro dell'istruzione, unendo tecnologia e didattica in un percorso comune verso l'innovazione.