Verizon punta a migliorare la copertura a Murrysville con una nuova torre cellulare

La recente approvazione da parte del consiglio comunale di Murrysville per la costruzione di una torre cellulare Verizon rappresenta un passo decisivo per risolvere i problemi di copertura in un’area nota per le sue dead zone. Il progetto prevede l’installazione di una torre di 125 piedi su un terreno della zona di Lasher Court, in Pennsylvania, e contribuirà a garantire servizi di comunicazione più affidabili per gli abitanti e i viaggiatori della Saltsburg Road.

L’importanza di migliorare la copertura nella comunità

Le dead zone, quelle aree dove le chiamate difficilmente si connettono o dove la rete telefonica è assente, sono una sfida costante per molti fornitori di servizi di telecomunicazione. Recentemente, T-Mobile ha annunciato l’avvio della sua iniziativa Starlink, che punta a eliminare queste zone attraverso l’uso di satelliti. Anche Verizon sta seguendo questa tendenza e mira a colmare un’importante lacuna di ricezione a Murrysville.

La torre proposta, una volta operativa, dovrebbe migliorare considerevolmente la situazione per chi percorre la Saltsburg Road, dove attualmente le chiamate crollano frequentemente tra le strade Mamont e Ashbaugh. Joe Cortez, rappresentante di Verizon e del contratto per la costruzione, ha evidenziato come, non essendo stato possibile utilizzare strutture esistenti nella vicinanza, l’unica soluzione fosse quella di erigere una nuova torre.

Normative e approvazioni per la nuova torre cellulare

Durante le discussioni in consiglio, Cortez ha spiegato che secondo la legge locale, le compagnie telefoniche sono incoraggiate a condividere strutture come torri e serbatoi idrici. Tuttavia, nel raggio di due miglia non c’erano strutture adeguate disponibili. Ha anche sottolineato che, un tempo, le torri come quella progettata erano posizionate prevalentemente lungo le autostrade, mentre oggi la necessità di copertura si estende anche alle aree urbane. Questo cambiamento riflette l’evoluzione delle reti, con un crescente spostamento verso il 5G, dove comunicazioni vocali occupano ormai uno spazio ridotto nel traffico totale.

A conferma di ciò, Cortez ha citato statistiche secondo le quali oltre il 74% delle famiglie americane si affida esclusivamente ai servizi wireless. La nuova torre dovrebbe essere situata almeno a 200 piedi dai confini della proprietà più vicina, con la casa più prossima distante circa 850 piedi dal sito dell’installazione.

Reazioni e preoccupazioni dei residenti

Nonostante la distanza della torre dalle abitazioni, le emozioni sono state accese durante l’incontro del consiglio. Un residente ha espresso preoccupazione riguardo l’uso della tecnologia 5G sulla nuova torre. Cortez e i membri del consiglio hanno chiarito che le normative federali del 1996 limitano il potere delle autorità locali nel fermare l’implementazione di servizi wireless considerati necessari per la salute e la sicurezza della comunità.

In aggiunta, il presidente del consiglio comunale, Dayne Dice, ha avvisato che l’amministrazione locale ha la capacità di influenzare solo la posizione della torre, ma non quella di determinare la tecnologia da adottare. Anche nel caso in cui il permesso fosse stato negato, il progetto avrebbe probabilmente continuato il suo corso in futuro.

La costruzione della torre rappresenta dunque un’importante iniziativa dei fornitori di telecomunicazioni per costruire un’infrastruttura di rete più robusta, in grado di soddisfare le esigenze crescenti della popolazione, soprattutto in un’epoca dove il lavoro remoto e l’intrattenimento mobile sono all’ordine del giorno.