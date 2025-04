Verizon pronta a potenziare il piano Unlimited Ultimate con novità interessanti

Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci su un possibile aggiornamento dell’offerta Unlimited Ultimate di Verizon. Secondo alcune fonti, il rinomato piano telefonico potrebbe presto includere dati hotspot illimitati e chiamate internazionali senza costi aggiuntivi. Queste novità, che rispondono alle esigenze di molti utenti, sono state rivelate attraverso un documento interno di formazione, facendo aumentare l’aspettativa tra gli abbonati.

Un piano telefonico in evoluzione

Le ultime indiscrezioni riguardo l’Unlimited Ultimate riguardano la data di introduzione di queste funzionalità, attesa per il 17 aprile. Secondo il documento trapelato, le migliorie includerebbero la rimozione del limite sui dati hotspots e la possibilità di effettuare chiamate internazionali a tariffa zero. Il piano attuale, che costa 100 dollari al mese , comprende già 60 GB di dati premium per hotspot e la possibilità di inviare messaggi gratuiti verso oltre 200 paesi. Se le informazioni fossero confermate, Verizon potrebbe mandare in pensione il limite sui dati hotspot, ma ci sono voci su una potenziale restrizione “soft” intorno ai 200 GB di utilizzo, dopo i quali potrebbero verificarsi riduzioni di velocità.

Espansione delle chiamate internazionali

Un altro aspetto significativo delle presunte modifiche riguarda l’espansione delle chiamate internazionali. Attualmente, il piano copre solo le chiamate verso Messico e Canada. L’aggiunta di ulteriori paesi influenzerebbe positivamente molti abbonati che hanno la necessità di restare in contatto con amici e familiari all’estero. Questo ampliamento dei servizi potrebbe rendere il piano Unlimited Ultimate molto più allettante, in particolare per chi viaggia frequentemente per motivi di lavoro o svago.

Aumento dei dati di roaming

Negli ultimi tempi, alcuni utenti su Reddit hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni riguardo a un incremento dei dati di roaming disponibili, passando da 10 a 15 GB all’estero. Tuttavia, Verizon non ha ancora aggiornato le informazioni sul proprio sito ufficiale, il che suggerisce che questa modifica sia un’implementazione silenziosa o un esperimento temporaneo. La questione dei dati di roaming è cruciale per molti viaggiatori, e un aumento di questa offerta potrebbe spingere anche i clienti più indecisi a prendere in considerazione l’Unlimited Ultimate.

Aspettative e conferme future

Se queste novità venissero attuate come previsto e la promessa di “senza costi aggiuntivi” venisse mantenuta, il piano Verizon Unlimited Ultimate potrebbe diventare l’opzione preferita per gli utenti che scaricano e utilizzano grandi quantità di dati, nonché per coloro che viaggiano regolarmente all’estero. Tuttavia, fino a quando Verizon non annuncerà ufficialmente queste modifiche, gli utenti dovrebbero mantenere cautela e aspettare un riscontro ufficiale. Gli aggiornamenti sulla situazione rimangono in attesa e si spera di avere notizie concrete a breve.