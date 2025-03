Verizon porta la connettività satellitare nel mondo degli smartphone con Galaxy S25

Il 2025 si preannuncia come l’anno in cui le connessioni tra smartphone e satelliti potrebbero finalmente decollare, segnando un passo importante verso la modernizzazione delle comunicazioni di emergenza. Nel panorama tecnologico, gli iPhone hanno fatto da apripista con la possibilità di inviare messaggi di emergenza tramite satelliti, mentre i modelli Android hanno faticato a tenere il passo. Gli utenti di smartphone Samsung Galaxy S25 possono ora sperimentare questa nuova opportunità grazie a Verizon, che offre la possibilità di inviare messaggi attraverso reti satellitari.

L'importanza della connettività satellitare

Negli ultimi anni, sempre più aziende hanno iniziato a sviluppare soluzioni per garantire la connettività anche in aree remote o in situazioni di emergenza. Questo è particolarmente importante per chi si trova a viaggiare in luoghi dove le reti cellulari non sono disponibili. Verizon ha annunciato la sua partnership con Skylo, un passo cruciale verso l’integrazione della connettività satellitare per i suoi clienti. Durante una recente dimostrazione, Verizon ha mostrato il funzionamento di questo servizio attraverso i dispositivi Galaxy S25.

Skylo, invece, non ha una sua rete satellitare ma collabora con diversi fornitori, tra cui ViaSat, EchoStar e Inmarsat, per fornire il servizio. Questo partner offre un vantaggio significativo, poiché include già una rete operativa che copre oltre 50 milioni di chilometri quadrati. Attualmente, solo gli utenti di Galaxy S25 hanno accesso a questa nuova modalità di comunicazione tramite satelliti, mentre i possessori di Google Pixel 9 possono utilizzarla sotto un accordo separato.

Come funziona il servizio di messaggi satellitari

Durante la dimostrazione, è stato utilizzato un dispositivo di riferimento Samsung dotato di un modem Exynos 5400, lo stesso impiegato nel Google Pixel 9. Questo terminale è stato programmato per non connettersi a una rete cellulare, simulando appieno la connessione esclusiva tramite satellite. Dopo aver inserito il numero di telefono, ho ricevuto un messaggio di testo che, a seconda del tentativo, ha impiegato circa otto a ventisette secondi. Anche il mio messaggio di ritorno ha raggiunto il dispositivo di riferimento in un tempo sorprendentemente breve.

Skylo ha dimostrato anche come gli utenti possano contattare i soccorritori in caso di emergenza. Attraverso un questionario, il sistema è in grado di valutare la gravità della situazione, consentendo a un operatore di inoltrare la richiesta di aiuto alle autorità competenti. Questo servizio potrebbe rivelarsi vitale, considerando che molte volte ci sono aree in cui i segnali mobili non sono presenti, mentre i satelliti continuano a operare in orbita.

La competizione tra i fornitori di telecomunicazioni

La competizione nel settore della telecomunicazione per la copertura satellitare si intensifica. Mentre Verizon si allea con Skylo, altri operatori come T-Mobile e AT&T stanno esplorando le proprie opzioni. T-Mobile ha avviato una fase di prova con i satelliti di Starlink, offrendo questo servizio sia ai propri abbonati sia a quelli di Verizon e AT&T.

La strategia di Verizon, puntando su una rete già operativa, sembra dare un vantaggio rispetto ai competitor. Le partnership con aziende consolidate nel campo dei satelliti e l’assenza della necessità di costruire una rete da zero permettono a Verizon di mantenere un vantaggio nel mercato. Tuttavia, per il momento, la possibilità di connessione tramite satelliti è limitata ai telefoni Galaxy S25, e non è ancora chiaro quando altri modelli, come quelli prodotti da Apple, potrebbero integrarsi con questo sistema.

Futuro delle comunicazioni da satellite

In sintesi, la connettività da satellite non si limita solo ai messaggi di testo; ci sono piani per introdurre anche le chiamate, con l'aspettativa che questo servizio sarà operativo entro la fine del 2025 o all’inizio del 2026. Skylo è al lavoro per migliorare l'attuale esperienza di comunicazione, cercando di assicurare un accesso uniforme per gli utenti, indipendentemente da dove si trovino nel mondo. Questa evoluzione potrebbe ridefinire il modo in cui le persone comunicheranno in futuro, portando comunicazioni stabili e affidabili anche in situazioni difficili.