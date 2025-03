Verizon ottiene l’approvazione per una nuova cell tower a Ocean City, New Jersey

Verizon, il principale operatore di telecomunicazioni degli Stati Uniti, ha finalmente ottenuto il via libera per l’installazione di una cell tower nella città di Ocean City, New Jersey. Dopo una causa legale avviata nel 2023, in cui la compagnia sosteneva di aver subito una violazione delle normative federali delle telecomunicazioni, l’accordo trovato tra le parti segnala un significativo passo in avanti per l’operatore. La storicità della questione risiede nel fatto che Verizon necessitava della costruzione della torre per migliorare la connettività nella zona.

Dettagli sulla causa legale e il suo esito

Verizon aveva intrapreso azioni legali contro la città di Ocean City dopo che la sua richiesta di utilizzare una copertura su un edificio privato era stata respinta. Il contenzioso, depositato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti, riguardava principalmente l’impossibilità di installare l’attrezzatura necessaria per il servizio wireless. Recentemente, le parti hanno raggiunto un accordo, e giovedì scorso il Consiglio Comunale di Ocean City ha approvato i termini della risoluzione. Questo sviluppo ha aperto la strada a nuovi progetti per Verizon, che prevede di sfruttare un’area di proprietà pubblica su Bay Avenue per costruire la cell tower.

Urbanistica e commenti pubblici sul nuovo progetto

In aggiunta alla situazione legale risolta, il Consiglio Comunale ha anche presentato un’ordinanza che consente a Verizon di erigere una torre di 120 piedi. Questo progetto è particolarmente atteso e sarà oggetto di commenti da parte del pubblico il 10 aprile. Il Consiglio Comunale procederà poi a votare sull’adozione dell’ordinanza. Se approvata, la torre sorgerà nella parte meridionale dell’isola, contribuendo a colmare quello che Verizon definisce un “significativo divario” nella copertura wireless a Ocean City.

Impatti sulla connettività e servizi offerti

L’installazione della nuova cell tower rappresenta una risposta a una richiesta crescente di migliori servizi di telecomunicazione nella zona, dato che Ocean City ha visto un incremento nella popolazione turistica e residenziale. Verizon offre attualmente una gamma di servizi, tra cui telefonia mobile, internet per imprese e servizi televisivi. La rete di fibra ottica che Verizon ha sviluppato include anche internet ad alta velocità per le aziende. Attualmente, circa il 69% dell’isola è coperta dal servizio di internet domestico 5G di Verizon, il quale affronta la concorrenza da parte del servizio 5G di T-Mobile.

Storia della copertura 5G a Ocean City

Non è la prima volta che Verizon tenta di espandere la propria rete nella città. La compagnia aveva precedentemente presentato una richiesta nel settembre 2020 per modificare una struttura sulla Haven Avenue, ma con il fallimento di tale proposta, ha rivisto i suoi piani. L’emergere di questa nuova cell tower rappresenta quindi un’ulteriore opportunità per Verizon di migliorare i propri servizi e prendere piede sul mercato locale. La competizione con i servizi 5G sta pian piano diventando più incisiva, soprattutto in vista delle festività e dell’aumento del traffico di utenti.

Questi sviluppi testimoniano come il settore delle telecomunicazioni sia in continua evoluzione e come le necessità dei residenti e dei visitatori di Ocean City stiano guidando importanti cambiamenti nel panorama locale.