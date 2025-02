Verizon e Skylo Technologies: nuove opportunità di comunicazione satellitare

I recenti sviluppi nel campo della tecnologia satellitare stanno portando significative innovazioni nella comunicazione mobile. Verizon, in collaborazione con Skylo Technologies, sta lavorando per espandere i suoi servizi satellitari, superando l'offerta di messaggi SOS di emergenza. Questa evoluzione promette di rivoluzionare la nostra esperienza di comunicazione, con SMS e chiamate vocali via satellite in arrivo nei prossimi mesi.

Espansione dei servizi satellitari

Verizon sta intraprendendo un ambizioso progetto per offrire servizi di messaggistica e voce tramite satellite che promettono di andare oltre le attuali funzionalità di emergenza. Secondo Pete Saladino, direttore marketing globale di Skylo Technologies, le due aziende stanno collaborando attivamente per rendere disponibile il servizio di SMS satellitari, consentendo una comunicazione quotidiana tra amici e familiari. Saladino ha anche affermato che entrambe le compagnie sono ottimiste riguardo al lancio imminente di questa nuova funzionalità.

Recentemente, Verizon ha lanciato il suo servizio di messaggistica di emergenza via satellite, sviluppato insieme a Skylo. Questo servizio è accessibile per specifici dispositivi, come i nuovi modelli Galaxy S25, che consentono agli utenti di inviare messaggi di emergenza e condividere la propria posizione anche quando si trovano al di fuori della copertura cellulare.

Dispositivi compatibili e tecnologie utilizzate

Attualmente, solo la serie Pixel 9 e la serie Galaxy S25 supportano i servizi satellitari SOS di Verizon e Skylo, grazie a hardware specializzato per la comunicazione NTN . Il modem Snapdragon X80 5G di Samsung, progettato per comunicazioni satellitari, è essenziale per questo servizio. Analogamente, il Pixel 9 utilizza un modem Exynos per connettersi ai satelliti, consentendo a Google di implementare un proprio servizio di SOS satellitare, non limitato ai clienti Verizon.

D'altra parte, T-Mobile e Starlink stanno testando un servizio satellitare che promette un'esperienza similare a quella delle reti cellulari, permettendo l'invio di messaggi, le chiamate e l'accesso a Internet. Questo approccio diretto al dispositivo offre un'alternativa interessante alle soluzioni in fase di sviluppo da parte di Verizon.

Chiamate vocali satellitari: prossimi passi

Secondo Saladino, Verizon e Skylo non solo confermano l'imminente lancio di servizi SMS via satellite, ma stanno anche progettando un servizio di voce satellitare. Questo nuovo servizio permetterà agli utenti di effettuare chiamate attraverso una connessione satellitare e potrebbe essere annunciato entro la fine di quest'anno o nel 2026.

Inoltre, Verizon ha recentemente stretto una partnership con AST SpaceMobile per testare l'accesso completo ai dati, chiamate vocali e applicazioni video direttamente via satellite, senza necessità di modifiche hardware o aggiornamenti software. Questa collaborazione è stata facilitata da un'autorizzazione speciale concessa dalla Federal Communications Commission per avviare un servizio beta negli Stati Uniti.

Futuro dei servizi diretti via satellite da Verizon

Nonostante Verizon non abbia ancora comunicato una data precisa per il lancio dei suoi servizi satellitari diretti, l'alleanza con diversi fornitori indica che ci siamo vicini. Secondo Skylo, si prevede che i servizi SMS via satellite siano i primi a debuttare, seguiti da altre offerte mobile. Rimane da vedere se Verizon adotterà un programma di test simile a quello di T-Mobile o se procederà direttamente con un lancio su vasta scala non appena la tecnologia sarà matura.

Con queste prospettive, la tecnologia satellitare si prepara a diventare un elemento fondamentale della comunicazione moderna, aprendo le porte a comunicazioni più affidabili e accessibili anche nei luoghi più remoti.