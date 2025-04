Verizon e Google Cloud: l’intelligenza artificiale al servizio della clientela

Con un occhio sempre rivolto all’innovazione tecnologica, Verizon ha annunciato il potenziamento del servizio clienti attraverso una nuova collaborazione con Google Cloud. Questa partnership mira a integrare strumenti di intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e l’interattività delle interazioni con i clienti. I recenti sviluppi includono un assistente personale dotato di AI che abilita i rappresentanti del servizio clienti a fornire risposte rapide e personalizzate, semplificando ulteriormente la gestione delle richieste degli utenti.

L’assistente personale powered by AI

La nuova iniziativa prevede il lancio di un assistente personale intelligente, concepito per supportare circa 28.000 operatori del servizio clienti Verizon. Questo strumento innovativo si propone di offrire risposte in tempo reale alle domande dei clienti, riducendo notevolmente il tempo che gli agenti devono dedicare alla consultazione di manuali o database. Ciò consente di affrontare le richieste in modo più efficiente, migliorando sia il servizio fornito che la soddisfazione del cliente.

In particolare, l’assistente è dotato di capacità previsionali, anticipando ulteriori domande o richieste che un cliente potrebbe avere. Questo approccio non solo velocizza il processo di assistenza, ma crea anche un’interazione più coinvolgente e proattiva, un aspetto che potrebbe risultare particolarmente utile in un contesto commerciale sempre più dinamico. La tecnologia alla base di questo strumento è alimentata dai modelli Gemini di Google Cloud e dall’Agent Assist Panel, assicurando così risposte immediate e pertinenti.

Il problem solver agent: un aiuto per le questioni più complesse

Oltre all’assistente personale, Verizon e Google hanno introdotto un secondo strumento noto come “problem solver agent”. Questa innovazione è specificamente progettata per affrontare problemi di servizio più complessi, fornendo una guida passo-passo agli operatori per garantire una risoluzione efficace delle problematiche.

Questo strumento si rivela particolarmente utile per i nuovi dipendenti, fungendo da sistema di supporto che aumenta la loro fiducia e velocizza la curva di apprendimento. Grazie alla combinazione delle risorse interne di Verizon con la Suite di Customer Engagement di Google Cloud, il problem solver agent diventa una piattaforma più intelligente e reattiva, rendendo il processo di assistenza clienti meno faticoso e più efficace per chi è al primo approccio con l’azienda.

Il futuro dell’assistenza clienti in Verizon

Secondo Sampath Sowmyanarayan, CEO di Verizon Consumer, questa collaborazione con Google rappresenta un passo fondamentale nell’evoluzione del servizio clienti. La visione è chiara: sfruttare tecnologie all’avanguardia per migliorare l’esperienza del cliente e potenziare le capacità del personale. Anche Thomas Kurian, CEO di Google Cloud, ha confermato questa visione, specificando come l’implementazione dei modelli Gemini stia già portando a miglioramenti tangibili nelle operazioni di Verizon.

Non si tratta solo di strumenti interni, perché Verizon sta anche lanciando diversi agenti virtuali generativi rivolti direttamente ai clienti. Questi agenti, disponibili tramite l’app My Verizon, forniscono supporto personalizzato e conversazionale sia tramite chat che canali vocali. Proprio come gli assistenti umani, attingono alla base di conoscenze di Verizon e seguono pratiche di servizio consolidate, garantendo così interazioni accurate e coerenti.

In un contesto in cui l’intelligenza artificiale sta diventando parte integrante delle esperienze quotidiane, Verizon si propone di rendere queste interazioni il più possibile fluide e intuitive, puntando a un futuro in cui la tecnologia supporti la relazione tra azienda e cliente in maniera più significativa e coinvolgente.