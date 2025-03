Verizon e Accenture collaborano per potenziare i servizi di cybersicurezza

Nell'ambito della crescente preoccupazione per la cybersicurezza, Verizon Business ha recentemente annunciato una partnership strategica con Accenture. Questa collaborazione si propone di sviluppare e offrire soluzioni avanzate per la protezione delle aziende, migliorando così la risposta alle richieste sempre più elevate degli utenti nel settore della sicurezza digitale. Con i recenti eventi globali del 2024 che hanno evidenziato le vulnerabilità delle infrastrutture aziendali, questa alleanza rappresenta un passo significativo verso la resilienza informatica.

La partnership tra Verizon e Accenture

Il CEO di Verizon Business, Kyle Malady, ha sottolineato come la fusione delle competenze di Verizon nel settore delle telecomunicazioni e l'expertise di Accenture nei servizi di sicurezza creerà una sinergia unica. L'obiettivo principale di questa alleanza è offrire una nuova gamma di servizi alla clientela, sia a aziende già clienti di Verizon che a quelle potenzialmente interessate.

Verizon ha chiarito che queste offerte non sono una risposta a eventi specifici come l'attacco a Snowflake, ma piuttosto una reazione alle necessità in continua evoluzione delle imprese. La partnership prevede che la prima fase si concentri sulla fornitura di servizi già integrati con l’attuale portfolio di soluzioni di rete di Verizon, per garantire una maggiore sicurezza e protezione.

Soluzioni di cybersicurezza a servizio delle aziende

Un punto cruciale del progetto è rappresentato dall’introduzione di un'offerta di servizi come soluzione per affrontare le minacce informatiche. Verizon e Accenture intendono sviluppare nuove tecnologie di cybersicurezza e accelerare la loro diffusione sul mercato. Tra i servizi proposti, spiccano quelli di Identity and Access Management , gestione delle minacce e cyber risk services.

L’Identity and Access Management è un sistema che protegge le risorse aziendali, garantendo che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso a determinate informazioni. Allo stesso modo, il Managed Extended Detection and Response rappresenta uno strumento fondamentale per la rilevazione e risposta agli attacchi informatici, monitorando continui flussi di dati per identificare e neutralizzare le minacce in tempo reale.

Risposta alle minacce informatiche del 2024

Il 2024 ha fatto registrare numerosi episodi di attacchi informatici su larga scala che hanno avuto conseguenze devastanti per molte aziende e organizzazioni. Nella Data Breach Investigations Report di quest’anno, è stato evidenziato un incremento delle minacce emergenti, in particolare l’esplosione delle vulnerabilità sfruttate che ha visto un aumento del 180%.

In risposta a questa situazione critica, Verizon e Accenture si concentreranno sulla protezione delle aziende dai rischi più gravi, fornendo una gamma di soluzioni completamente integrate per affrontare le vulnerabilità e le conseguenze dei cyber attacchi. L’alleanza punta a tutelare le imprese da problemi come violazioni di dati, attacchi di phishing e ingegneria sociale, garantendo così una protezione globale e efficace.

Sguardo al futuro: la cybersicurezza come priorità

La collaborazione tra Verizon e Accenture non si limita al presente, ma si pone anche l’obiettivo di creare innovazioni nel campo della cybersicurezza. Grazie alla combinazione delle rispettive forze, i due colossi intendono fornire soluzioni sempre più sofisticate, mirando a stabilire standard più elevati di sicurezza per le imprese di tutte le dimensioni, in particolare per quelle di media e grande entità.

L'implementazione di una suite di servizi di sicurezza integrati sarà fondamentale nel garantire che le aziende possano difendersi adeguatamente dai pericoli informatici del futuro. Senza dubbio, la collaborazione rappresenta un segnale forte del crescente impegno delle aziende nell'affrontare le sfide digitali e nel garantire un ambiente di lavoro più sicuro e resiliente.