Verizon disattiva gli Enterprise Network Extenders: decisioni difficili per i clienti

Verizon, uno dei colossi delle telecomunicazioni, ha preso una decisione che ha lasciato molti clienti a bocca asciutta. Il 31 marzo si procederà alla disattivazione degli Enterprise Network Extenders, dispositivi progettati per migliorare la copertura 4G LTE all'interno di edifici e uffici. Una scelta pronta a creare malcontento e a scatenare reazioni da parte degli utenti, come testimonia l'esperienza di un utente su Reddit.

Il caso dell'utente TannerHill

TannerHill, un utente di Reddit, ha condiviso la sua frustrazione riguardo alla disattivazione dell'Enterprise Network Extender che aveva acquistato nel 2022, spendendo 3.499 dollari. Questa spesa non è stata ripagata da Verizon, che negli ultimi tempi non ha offerto alcuna forma di risarcimento o supporto adeguato. Invece, l'unica opzione suggerita dall'azienda è stata di contattare il servizio clienti per acquistare un nuovo dispositivo. Queste modalità di gestione dei clienti possono sembrare eccessivamente fredde e impersonali per chi ha investito una somma considerevole in quella tecnologia.

Le motivazioni dietro la scelta di Verizon

Le ragioni della disattivazione del dispositivo rimangono in gran parte oscure. Tuttavia, un'ipotesi plausibile è che l'Enterprise Network Extender supporti esclusivamente la tecnologia 4G LTE, mentre Verizon sta gradualmente spostando la sua attenzione verso i servizi 5G. Questo passaggio potrebbe avere reso obsoleti i dispositivi di precedenti generazioni. Non è chiaro se Verizon avesse considerate queste implicazioni al momento della commercializzazione dell'extender, ma la situazione attuale lascia spazio a molte domande.

In aggiunta, un'altra possibile spiegazione per questa disattivazione riguarda il produttore hardware che ha realizzato l'Enterprise Network Extender, il quale potrebbe non garantire più supporto per il dispositivo. Se fosse così, Verizon non avrebbe molte alternative a disposizione, costringendo i clienti a cercare altre soluzioni, con il rischio di far lievitare le spese.

Possibili vie di risarcimento per i clienti

Nonostante la situazione attuale sembri disperata, c’è chi ha trovato una via alternativa. Un utente ha infatti raccontato di aver presentato un reclamo alla Federal Communications Commission per ottenere un rimborso quando un dispositivo simile era stato disattivato. Questa esperienza positiva potrebbe offrire uno spiraglio di speranza, ma non è affatto scontato che i clienti aziendali ricevano lo stesso trattamento. Tuttavia, vale la pena provare a vedere se si possono ottenere risposte concrete dal provider, o almeno ottenere maggiori dettagli sui motivi di questa scelta.

Vendendo dispositivi ad alto prezzo, Verizon potrebbe essere chiamata a rendere conto e ad affrontare il malcontento dei clienti che si sono sentiti traditi. Un’azienda di questa grandezza ha il dovere di gestire le proprie transazioni commerciali con un occhio di riguardo per la clientela, specialmente in momenti di transizione tecnologica come questo.