Verizon: crescita e innovazione nel settore della telefonia mobile

L'azienda Verizon continua a mostrare segni positivi di evoluzione nel panorama della telefonia mobile. Recenti dichiarazioni di Tony Skiadas, il Chief Financial Officer dell'azienda, durante la conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, hanno rivelato tendenze interessanti riguardo ai cicli di aggiornamento dei dispositivi e all'espansione della rete. In un contesto in cui gli utenti sono sempre più propensi a mantenere i propri smartphone per periodi più lunghi, Verizon si prepara a rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Cicli di aggiornamento: un cambiamento nel comportamento dei consumatori

Negli ultimi anni, il tempo medio prima di sostituire uno smartphone si è notevolmente allungato, superando i 42 mesi, circa tre anni e mezzo. Secondo Skiadas, la tendenza dei consumatori a mantenere i propri dispositivi più a lungo è legata principalmente a due fattori: l'aumento della durabilità e delle prestazioni degli smartphone. Molti modelli attuali, infatti, sono progettati per rimanere competitivi e performanti anche dopo diversi anni di utilizzo.

Inoltre, alcune marche offrono garanzie che includono un supporto software fino a sette anni, un aspetto molto attrattivo per gli utenti. Nonostante un leggero aumento nel numero di aggiornamenti nel quarto trimestre del 2024, Skiadas prevede per il 2025 una crescita contenuta delle sostituzioni, con un incremento solo in una percentuale a una cifra. Questo dato suggerisce che Verizon continuerà a concentrarsi sulla fidelizzazione della clientela, mantenendo un approccio cauto nelle proprie offerte.

Crescita dei sottoscrittori e strategia di mercato

Oltre ai cambiamenti nei cicli di aggiornamento, Verizon sta registrando una crescita costante nel suo business wireless. L'azienda si aspetta di acquisire tra 8 e 8,5 milioni di nuovi clienti, sia privati che aziendali, nel 2025. Gran parte di questo incremento proviene dalla transizione degli abbonati da contratti prepagati a postpagati. Pur avendo affrontato sfide con le linee di abbonamento prepagato negli ultimi anni, Verizon osserva segni di miglioramento che contribuiranno alla crescita complessiva del fatturato da servizi.

Skiadas ha sottolineato, durante la conferenza, l'importanza di una rete di copertura vasta, che raggiunge oltre il 99% delle aree dove le persone vivono e lavorano. Questo è un fattore chiave che distingue Verizon nel competitivo mercato delle telecomunicazioni.

Innovazioni tecnologiche e futuro delle comunicazioni

Un argomento di crescente interesse nel 2025 è la tecnologia satellitare e la sua applicazione nel settore delle telecomunicazioni, e Verizon non si è tirata indietro. Skiadas ha parlato dello sviluppo delle partnership con aziende come Apple, Globalstar, Skylo e AST SpaceMobile, nel tentativo di migliorare le capacità di connessione diretta via satellite. Con l'evoluzione della tecnologia satellitare, Verizon mira a integrarla nei propri servizi, esplorando al contempo opportunità di monetizzazione.

Le proiezioni per il fatturato da servizi wireless nel 2025 indicano una crescita compresa tra il 2% e il 5%. Questa crescita sarà influenzata da aggiustamenti nei prezzi del 2024 e dall'espansione continua dei servizi di accesso fisso wireless. Un progresso che sottolinea come Verizon stia preparando il terreno per affrontare le sfide future e rispondere alle crescenti aspettative dei consumatori.

Verizon, con la sua attenzione strategica verso l'innovazione e l'espansione della rete, si posiziona come un attore chiave nel settore delle telecomunicazioni, pronta a evolversi insieme ai desideri e alle necessità dei suoi utenti.