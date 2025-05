Verizon chiede il via libera alla rimozione della blocco dei telefoni: potenziale impatto sul mercato

L’azienda Verizon ha presentato una richiesta all’amministrazione Trump per poter prolungare il periodo durante il quale gli smartphone rimangono bloccati sulla sua rete. Questa strategia renderebbe più difficile per i clienti passare ad altri operatori di telefonia mobile. La richiesta solleva interrogativi sul mercato delle telecomunicazioni e sulle opportunità di scelta per i consumatori.

Regole attuali e benefici per Verizon

Attualmente, Verizon è soggetta a due regole che la obbligano a sbloccare i telefoni in tempi più rapidi rispetto ad altri operatori principali. Queste norme sono state accettate dalla compagnia in cambio di vantaggi significativi. Nel 2008, Verizon ha ottenuto licenze per utilizzare lo spettro a 700 MHz che comportavano requisiti di accesso aperto. Inoltre, nel 2021, l’azienda ha acconsentito a condizioni stabilite durante l’approvazione della sua acquisizione di TracFone, acquisendo così ulteriori benefici.

La Federal Communications Commission , sotto l’amministrazione Biden, ha proposto un requisito di sblocco entro 60 giorni che si sarebbe applicato a tutti i fornitori di servizi wireless, spingendo anche AT&T e T-Mobile a seguire lo stesso lasso di tempo per lo sblocco. Con la recente designazione del Repubblicano Brendan Carr alla presidenza della FCC, invece, si sta osservando una tendenza a eliminare le regolamentazioni nel settore delle telecomunicazioni, aprendo a Verizon l’opportunità di richiedere la fine delle sue obbligazioni di sblocco.

Iniziativa “Delete, Delete, Delete” e la risposta di Verizon

Brendan Carr ha avviato un’iniziativa nota come “Delete, Delete, Delete” per identificare quali regole necessiterebbero di eliminazione. In questo contesto, Verizon ha presentato, il mese scorso, dei commenti per richiedere la cancellazione delle norme relative al blocco dei telefoni. Nella settimana successiva, l’azienda ha formalmente richiesto di sospendere tali regole “fino a quando la Commissione non decida un approccio appropriato a livello settoriale per lo sblocco dei dispositivi wireless”.

Il ragionamento di Verizon si poggia sull’idea che lo sblocco dei telefoni possa incentivare il furto e rappresentare un problema per i consumatori. Secondo la petizione presentata, “la regola di sblocco si applica solo a determinati fornitori – principalmente Verizon – e distorce il mercato in un settore critico degli Stati Uniti”. La compagnia sostiene che questa norma ha generato conseguenze indesiderate, causando danni ai consumatori, alla concorrenza e a Verizon stessa, pur sostenendo organizzazioni criminali internazionali che traggono profitto da attività illecite, inclusi il traffico di dispositivi sovvenzionati negli Stati Uniti.

Le ripercussioni per i consumatori e la concorrenza

La proposta di Verizon ha sollevato preoccupazioni tra i consumatori e gli analisti del settore. Se la richiesta venisse accolta, potrebbe tradursi in una maggiore difficoltà per i clienti nel cambiare operatore e potrebbe indurre a un aumento della dipendenza da Verizon. I critici avvertono che il mercato potrebbe diventare meno competitivo, limitando le opzioni disponibili per gli utenti.

La questione dello sblocco dei telefoni è di particolare rilevanza nel contesto dell’evoluzione del settore tecnologico e delle telecomunicazioni, dove la mobilità e la libertà di scelta sono sempre più importanti per i consumatori. Le prossime decisioni della FCC potranno definire il futuro del mercato, influenzando in modo significativo le dinamiche della concorrenza e l’esperienza degli utenti.