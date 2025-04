Verizon affronta la perdita di 289.000 clienti postpagati nel primo trimestre, il calo più grave dal 2017

La telecomunicazione negli Stati Uniti sta attraversando un momento critico, con Verizon che ha annunciato una perdita di 289.000 clienti postpagati nei primi tre mesi del 2025. Questo calo, che eguaglia il peggior trimestre mai registrato dalla compagnia, ha colpito direttamente i clienti più preziosi. Questi utenti sono fondamentali per l’azienda, in quanto tendono a non cambiare operatore frequentemente e a scegliere i piani più costosi. I clienti postpagati, infatti, pagano le loro fatture mensili dopo aver usufruito dei servizi.

La reazione ai recenti aumenti di prezzo

Durante la conference call successiva alla pubblicazione dei risultati finanziari per il primo trimestre, il CFO di Verizon ha dichiarato che “le perdite nette dei clienti postpagati riflettono l’impatto delle recenti azioni di pricing”. Questo commento evidenzia un punto cruciale: l’aumento dei prezzi tende a generare insoddisfazione tra i consumatori, portandoli a considerare l’opzione di passare ad altri operatori. Nonostante precedenti aumenti di prezzo sembrassero non aver influito significativamente sulla base clienti, l’ultima strategia di Verizon ha colpito duramente, causando una fuga di abbonati.

L’andamento dei clienti postpagati e le previsioni future

Sebbene Verizon abbia perso un numero notevole di clienti postpagati, la compagnia afferma che rimane fiduciosa e prevede di segnalare un incremento netto di nuovi abbonati entro la fine dell’anno. Secondo Sowmyanarayan Sampath, responsabile di Verizon Consumer, ci sono stati segnali di ripresa nella crescita dei clienti verso la fine di marzo e nei primi scorci di aprile. Questo potrebbe indicare che i clienti stanno rivalutando le loro scelte al di là degli aumenti di prezzo recenti, suggerendo un possibile recupero.

Un’analisi della situazione finanziaria

KeyBanc Capital Markets ha informato i propri investitori che la perdita di 289.000 clienti è stata peggiore rispetto alle previsioni degli analisti, che si aspettavano un calo di 211.000. Non solo questo rappresenta il peggior trimestre per Verizon dal 2017, ma mostra anche come il mercato dei telefoni portatili americani stia affrontando sfide significative. Nonostante ciò, Verizon ha comunicato che i ricavi del settore wireless per il primo trimestre hanno raggiunto i 17,2 miliardi di dollari, registrando un incremento del 2,6% rispetto all’anno precedente. Il tasso di abbandono dei clienti postpagati nel retail è stato del 0,90% nel primo trimestre.

Aspettative di crescita per il 2025

Per il 2025, Verizon prevede una crescita del ricavo totale dei servizi wireless tra il 2,0 e il 2,8%, con un incremento degli utili per azione previsto tra lo 0% e il 3%. Queste proiezioni indicano una certa fiducia nell’economia generale e nella capacità dell’azienda di attrarre nuovi clienti, nonostante le difficoltà delle perdite recenti. Tuttavia, la sfida di mantenere la base clienti postpagata, la più lucrativa, rimane una priorità per la compagnia, che dovrà monitorare attentamente le reazioni dei consumatori ai futuri cambiamenti di prezzo e ai servizi offerti.