Verizon acquisisce Frontier: la fusione da 20 miliardi di dollari autorizzata dalla FCC

Verizon ha ottenuto il via libera per l’acquisizione di Frontier, un fornitore di internet in fibra, per un valore di 20 miliardi di dollari. Questo accordo, recentemente approvato dalla Federal Communications Commission , segna un importante passo avanti per l’azienda nel suo obiettivo di ampliare le reti in fibra esistenti e migliorare la connettività per molti utenti. Questa fusione non solo permetterà a Verizon di rafforzare la propria posizione nel mercato della fibra ottica, ma avrà anche un impatto significativo sul panorama della connettività a livello nazionale.

L’acquisizione e le prospettive future

Grazie all’approvazione di questa fusione, Verizon prevede di portare la connettività in fibra a un milione di abitazioni ogni anno. Questo piano ambizioso mira a rispondere alla crescente domanda di internet ad alta velocità, particolarmente da parte di comunità che attualmente non sono ben servite. La FCC ha segnato questo passaggio come cruciale, notando che Verizon ha anche “promesso di eliminare pratiche correlate alla DEI”, ovvero Diversità, Equità e Inclusione, un aspetto che ha influenzato le deliberazioni sul consenso della fusione.

L’anno corrente ha visto un’attenzione particolare da parte del presidente della FCC, Brendan Carr, il quale aveva espresso preoccupazione per la mancanza di progressi da parte di Verizon nel rimuovere politiche associate alla DEI. Carr ha fatto notare che l’agenzia non approverà accordi futuri se le aziende continuano a mantenere tali pratiche. Allo stesso modo, T-Mobile ha recentemente concluso l’acquisizione di Lumos, un altro fornitore di fibra, dopo aver modificato la presentazione della DEI sul proprio sito web, dimostrando quanto queste questioni siano fondamentali nelle valutazioni dell’ente regolatore.

Impatto resiliente sulle comunità

Oltre a potenziare la propria offerta, Verizon avrà l’opportunità di recuperare parte del suo business in fibra che era stato ceduto a Frontier nel 2015. Con questa fusione, l’azienda potrà reintrodurre connessioni internet fibra Fios in comunità che necessitano di una vera e propria rinascita digitale. Carr ha evidenziato che questo accordo non migliorerà solo la connettività in ambito urbano, ma porterà benefici anche alle aree rurali, che spesso hanno riscontrato difficoltà nell’accesso ai servizi internet di qualità.

Un elemento di contesto importante riguarda il programma BEAD, l’iniziativa messa in atto durante l’amministrazione Biden per finanziare i fornitori di fibra nella loro missione di estendere internet ad alta velocità nelle zone rurali. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Washington Post, ci sono segnali che suggeriscono che i fondi promessi tramite questa iniziativa non stiano arrivando ai fornitori come previsto, creando potenziali ostacoli per l’espansione desiderata.

Questa fusione tra Verizon e Frontier, pertanto, non rappresenta solo un incremento delle infrastrutture di rete, ma potrebbe anche segnare un cambiamento significativo nel modo in cui vengono forniti i servizi internet alle comunità più isolate e meno servite. Con un crescente interesse nel migliorare la connettività e un occhio attento alla responsabilità sociale, l’operazione potrebbe avere effetti a lungo termine sul mercato della fibra negli Stati Uniti.