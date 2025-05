Venus Aerospace compie un passo importante verso viaggi ipersonici con il suo motore a detonazione rotante

Venus Aerospace, un’azienda statunitense specializzata in propulsori, ha annunciato mercoledì il completamento di un volo di prova fondamentale per il suo motore a detonazione rotante, avvenuto presso il Spaceport America nel New Mexico. Questo test segna un traguardo significativo, considerando che l’idea di utilizzare un motore a detonazione rotante è sul tavolo da anni, ma è stata raramente testata a livello pratico, in particolare negli Stati Uniti.

Il volo storico e le potenzialità del motore

Sassie Duggleby, CEO e co-fondatrice dell’azienda, ha definito l’evento a dir poco “storico”. Infatti, si tratta della prima volta che un volo negli Stati Uniti testifica il funzionamento di un motore a detonazione rotante, un concetto che ha trovato spazio in numerosi studi accademici, ma mai realizzato con un motore ad alta spinta. Duggleby ha dichiarato a Ars che, dimostrando che questo motore funziona al di fuori del laboratorio, Venus Aerospace avvicina il mondo a un futuro dove il viaggio ipersonico, ovvero la possibilità di attraversare il globo in meno di due ore, potrebbe diventare realtà.

Questa affermazione riflette le ambizioni dell’azienda e la crescente richiesta a livello globale di tecnologie che migliorino significativamente l’efficienza dei trasporti e dei viaggi aerei. Le aspettative sono elevate, e successi come questo volo di prova possono rappresentare un cambio di paradigma nel settore della propulsione aerea.

Dettagli del volo di prova

Le informazioni divulgate riguardo al volo di prova sono limitate, ma ciò che è noto è che il razzo utilizzato, dotato di un motore in grado di generare 2.000 libbre di spinta, è stato lanciato tramite un sistema a rotaia nel New Mexico. Il volo è durato circa trenta secondi, durante i quali il razzo ha rispettato i parametri previsti e non ha superato la barriera del suono, un passo volutamente concepito per garantire il successo dell’esperimento in fasi controllate.

L’attenzione rivolta a questo tipo di tecnologia da parte dei governi di tutto il mondo è significativa. I motori a detonazione rotante possiedono il potenziale di migliorare drasticamente l’efficienza del carburante in una varietà di applicazioni, rendendo la tecnologia adatta per diversi utilizzi, dalle portaerei della Marina ai razzi spaziali.

Il funzionamento innovativo del motore a detonazione rotante

A differenza di un motore a razzo convenzionale, che inietta un propellente ad alta pressione e un ossidante in una camera di combustione per generare un’esplosione controllata, il motore a detonazione rotante opera in modo distintivo. All’interno di un canale circolare, un’onda di detonazione viaggia in giro attorno al perimetro: questo fenomeno è sostenuto dall’iniezione continua di carburante e ossidante. Questa modalità di funzionamento genera un’onda d’urto che si propaga verso l’esterno a velocità supersonica, creando un’efficienza energetica senza precedenti.

Questa particolare architettura non solo rappresenta un passo avanti per la tecnologia di propulsione, ma potrebbe anche abbattere significativamente i costi di operazione e aumentare l’autonomia dei veicoli aerei, aprendo così la strada a nuove possibilità nel campo dei viaggi ipersonici e dell’industria aerospaziale in generale. Le implicazioni di tali sviluppi segnano una fase entusiasmante per il mondo della propulsione e dei trasporti a lungo raggio.