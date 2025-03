Vendite online a rischio: frodi sui processori AMD su Amazon mettono in allerta i consumatori

Nel panorama del commercio online, la fiducia degli acquirenti è fondamentale. Un recente episodio, che vede come protagonista un recensore tecnologico, ha riacceso i riflettori su frode annose che infestano il mercato di Amazon. Questo caso non è l'unico, ma rappresenta un campanello d’allarme per chi acquista componenti tecnologici. La questione riguarda l'acquisto di un processore AMD Ryzen, che si è rivelato un prodotto obsoleto, destando serie preoccupazioni sulla capacità della piattaforma di garantire l'autenticità degli articoli venduti.

Un acquisto deludente: il caso del processore scambiato

La vicenda è stata raccontata da Aris, un noto reviewer del canale Hardware Busters. Aris ha ordinato un processore di alta gamma, l’AMD Ryzen 7 9800X3D, al costo di 478 euro su Amazon Germania, un hype per un prodotto dal prezzo di listino negli Stati Uniti di 480 dollari. La confezione ha suscitato immediatamente dei sospetti: nonostante fosse sigillata, la qualità di stampa del prodotto visibile all'interno non corrispondeva agli elevati standard della casa produttrice AMD. Una volta aperta, la verità è emersa quasi senza alcun dubbio.

Un’analisi più attenta ha rivelato che il dissipatore di calore era completamente diverso rispetto al modello autentico. Inoltre, l’errato processore ricevuto presentava un design a Pin Grid Array , mentre il corretto Ryzen 7 9800X3D utilizza un socket LGA, in cui i pin sono posizionati sulla scheda madre e non sul processore stesso.

La scoperta dell'inganno: un impatto clamoroso sulla fiducia dei consumatori

Il momento culminante dell’inchiesta di Aris è giunto quando ha rimosso un adesivo applicato sul processore, rivelando un AMD FX-4100, prodotto nel 2011, venduto originariamente a soli 115 dollari. La disparità di prestazioni tra i due processori è sconcertante: quasi 13 anni di innovazione tecnologica separano i due modelli. Le informazioni su questo adesivo si sono rivelate fuorvianti, dando l'impressione di una produzione pressoché storicizzata, con indicazioni come "made in China" in netta contraddizione con il prodotto originario.

Questo episodio non è sporadico, ma rappresenta una pratica più ampia e sistematica che sta colpendo differenti modelli di processori. Infatti, dal 2017 si registrano numerosi casi simili che riguardano non solo i prodotti AMD, ma anche processori Intel. Uno dei casi più significativi è avvenuto nel 2023, quando un cliente si è visto inviare un Core i7-13700K travestito da i7-13900K.

Un problema che richiede soluzioni urgentemente

Il fatto che il prodotto sia stato venduto direttamente da Amazon e non da un venditore terzo complica ulteriormente la situazione. L'idea che un articolo falso possa trovarsi tra le offerte di una piattaforma così rinomata solleva interrogativi su come avvengano i controlli qualitativi. I consumatori, in particolare quelli con meno conoscenze tecniche, vengono lasciati in una posizione vulnerabile dove è indispensabile effettuare verifiche approfondite su ogni singolo acquisto, prima di procedere all'installazione.

Questo scenario richiama la necessità di un riesame serio delle pratiche di gestione della qualità da parte di Amazon. Per gli entusiasti della tecnologia e gli acquirenti occasionali, l'invito resta quello di rivolgersi a rivenditori di fiducia, dotati di procedure di controllo qualità rigorose, o di acquistare direttamente dai produttori per evitare di essere vittime di truffe.

Questa situazione rende evidente che, nell'era digitale, anche le grandi piattaforme di vendita online possono essere vulnerabili a falle nei sistemi di verifica. Con il proliferare di tali pratiche, è cruciale che i consumatori rimangano vigili e informati, tutelando così i propri acquisti e la propria sicurezza.