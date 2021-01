Come vanno le vendite degli iPhone 12? Il modello “Pro” tira più del previsto, delude l’iPhone 12 mini

Lo scorso mese di ottobre Apple ha presentato ufficialmente i suoi nuovi iPhone 12, riscuotendo fin da subito un largo consenso tra gli esperti del settore e successivamente anche nella clientela. La società di Cupertino ha lanciato quattro modelli, con l’iPhone 12 Pro dotato di caratteristiche da “super” top di gamma.

La decisione di lanciare quattro modelli è nuova per Apple, se si pensa che l’elenco di iPhone 11 è caratterizzato da tre dispositivi e la “famiglia” di iPhone 7 del 2016 ne ha soltanto due. Oltre all’iPhone 12 “standard”, l’iPhone 12 Plus e il già citato iPhone 12 Pro, la “Mela morsicata” ha presentato anche l’iPhone 12 mini, un modello dalle dimensioni ridotte ma capace comunque di garantire prestazioni di alto livello. Probabilmente nelle intenzioni di Apple c’era la voglia di soddisfare i tanti “iFan” (gli appassionati di iPhone, ndr) che da tempo chiedevano un prodotto dalle dimensioni più compatte.

Tuttavia, pare che si trattasse di una minoranza, sebbene molto rumorosa. Cosa significa? A quanto pare, questi potenziali acquirenti dell’iPhone 12 mini non erano poi così numerosi, dato che le vendite del melafonino da 5,4 pollici (pur dotato di Apple A14 Bionic, ndr) non stanno ottenendo i numeri inizialmente previsti sia dal gigante di Cupertino che dagli esperti.

Fortunatamente per Apple, le cose sembrano andare meglio con gli altri modelli. In linea con diversi report comparsi online nelle scorse settimane, una nuova nota di investimento di Morgan Stanley conferma essenzialmente il successo inaspettato dell’iPhone 12 Pro a scapito del suo piccolo fratello “non Pro”. Ebbene sì, l’iPhone 12 Pro sta superando di parecchio le aspettative originali di Apple, specialmente nei principali mercati occidentali come gli Stati Uniti, dove il telefono si distingue per il miglior rapporto qualità / prezzo dell’intera serie.

L’impressione è che se l’iPhone 12 mini fosse stato proposto ad un prezzo più basso avrebbe ricevuto un riscontro più ampio. Va comunque sottolineato che la gamma di iPhone 12 si sta comportando bene, anche se la carenza di componenti dettata dalla crisi susseguente alla pandemia rende difficile per Apple tenere il passo con la domanda, soprattutto per quanto riguarda l’iPhone 12 e 12 Pro.

Fonte Phone Arena