Variante del Samsung Galaxy A01 arriverà con batteria rimovibile?

Quelli che hanno usato gli smartphone Samsung negli ultimi dieci anni ricordano con affetto i tempi in cui potevamo semplicemente aprire la cover posteriore e staccare la batteria. Il fatto di avere una batteria rimovibile permette di portare con te tutte le batterie di ricambio necessarie senza preoccuparti di trovare un caricabatterie quando sei in giro.

Sono passati alcuni anni da quando Samsung ha smesso di offrire batterie rimovibili, la sua serie Galaxy Xcover è l’unica gamma che offre ora smartphone con batterie rimovibili. Attualmente non c’è alcuna possibilità che queste tornino nei dispositivi di punta, ma forse la società sta pensando di introdurre nuovamente questa opzione nei telefoni di fascia più bassa.

Nuovo Samsung Galaxy A01 arriverà con batteria rimovibile?

Secondo recenti indiscrezioni che si basano su un’immagine in circolazione che mostra una batteria rimovibile, con numero di modello EB-BA013ABY, da 3.000 mAh un nuovo telefono Samsung potrebbe arrivare nel mercato con questa batteria.

Questo sarebbe un dispositivo della serie Galaxy A, molto probabilmente il modello SM-A013F che è ancora in fase di sviluppo. Stando a quando riportato dalla piattaforma Geekbench il dispositivo in questione potrebbe essere una variante più economica del Galaxy A01. Lo smartphone Galaxy A01, aveva come numero di modello SM-A015F, ed è uscito nei mercato a dicembre.

Stando alla piattaforma di benchmark, questo nuovo dispositivo sarà uno smartphone economico con specifiche tecniche di fascia bassa. Il processore, infatti, sarà MediaTek MT6739 (il lancio risale addirittura a settembre 2017), 1 solo GB di memoria RAM, 16 / 32GB di spazio di archiviazione e sistema operativo Android 10. Il dispositivo uscirà nei colori nero, blu e rosso nei mercati di Europa e Asia.

Fonte sammobile