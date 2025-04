Vampire Survivors: il debutto dei cross-saves e le sfide legali su PlayStation

Un’importante novità ha fatto capolino nel mondo dei videogiochi: Vampire Survivors ha finalmente lanciato il sistema di cross-save, sebbene non siano ancora disponibili per la piattaforma PlayStation. Questa decisione è dettata da un “problema legale” emerso all’ultimo minuto, il quale ha messo a rischio la possibilità di portare la funzionalità anche sulle console Sony.

L’annuncio di Poncle e le problematiche legali

Poncle, lo sviluppatore dietro Vampire Survivors, ha comunicato attraverso un post su Steam che inizialmente erano previsti cross-save per PlayStation 4 e 5, oltre a PC, Xbox, Android e iOS, insieme al prossimo aggiornamento gratuito del gioco, previsto per aprile. Tuttavia, l’azienda ha rivelato di essersi imbattuta in una questione legale inaspettata relativa a PlayStation. Questo ostacolo impedisce di condividere informazioni riguardanti i partner con cui collaborano, un requisito fondamentale per abilitare il servizio. Le possibilità di vedere il cross-save su PlayStation sono ora molto basse, anche se non del tutto impossibili. Poncle ha sottolineato l’impegno nel lavorare con PlayStation per risolvere la situazione.

Nonostante la mancanza di commenti immediati da parte di Poncle e PlayStation riguardo a questa problematica, il team del gioco continua a esplorare vie per garantire la funzionalità ai propri utenti. Questa notizia ha colto di sorpresa molti fan, già pronti a godere della comodità offerta dai salvataggi incrociati.

Cross-saves disponibili sulle altre piattaforme

Buone notizie per gli utenti di Android, iOS, PC e Xbox: il sistema di cross-save è ora attivo e pronto da utilizzare. Ciò consente ai giocatori di continuare le loro avventure su diverse piattaforme senza dover ricominciare da capo. Per i possessori di Nintendo Switch, i cross-save sono previsti, ma saranno attivati in un secondo momento. Poncle sta anche cercando di implementare la funzionalità nella versione di Apple Arcade del gioco, ma questo avverrà solo se ci saranno condizioni idonee per rispettare gli impegni di privacy convenuti.

In che modo gli utenti possono attivare il cross-save? Poncle ha fornito una guida dettagliata sul proprio sito, ma vale la pena notare che i salvataggi non si sincronizzano automaticamente. Ciò significa che sarà necessario gestire manualmente i salvataggi tra le varie piattaforme, salvando e caricando i dati a seconda delle necessità.

Nuovi contenuti in Vampire Survivors

Non solo cross-saves, ma anche nuovi contenuti hanno reso questo mese entusiasmante per i fan di Vampire Survivors. Poncle ha rilasciato un’espansione DLC gratuita ispirata alla famosa serie di Square Enix, SaGa, intitolata Emerald Diorama. Inoltre, è stato introdotto un aggiornamento dal tema pollo, denominato “The Coop“, che arricchisce ulteriormente l’esperienza di gioco.

Questi aggiornamenti non solo ampliano l’universo del gioco, ma dimostrano anche la dedizione di Poncle nel fornire contenuti freschi e stimolanti per la sua comunità. La combinazione di nuove funzionalità come i cross-save e il lancio di espansioni ci ricorda come l’industria dei videogiochi sia in continua evoluzione, regalandoci esperienze sempre più coinvolgenti e innovative.