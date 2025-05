Valve rassicura: il leak di SMS non compromette la sicurezza degli utenti Steam

Un recente incidente ha attirato l’attenzione degli utenti di Steam, la famosa piattaforma di distribuzione di giochi. Un hacker ha messo in vendita un database contenente informazioni su 89 milioni di utenti, ma Valve ha chiarito che non si tratta di una violazione dei propri sistemi. Questa notizia è emersa dopo un’analisi condotta da BleepingComputer, che ha esaminato circa 3.000 file trapelati e ha trovato messaggi SMS storici contenenti codici di accesso temporanei. Affermazioni e dichiarazioni si stanno susseguendo, creando confusione tra gli utenti.

La natura del leak di dati

La questione centrale riguarda la pubblicazione di messaggi SMS inviati ai clienti di Steam, che contengono codici monouso per l’accesso. Secondo Valve, questi messaggi non rappresentano una minaccia per la sicurezza del sistema. L’azienda ha affermato che i codici erano validi solo per un breve periodo di 15 minuti e non sono collegabili a dati sensibili degli utenti, come informazioni di accesso o dettagli di pagamento. L’azienda ha quindi sottolineato che i messaggi trapelati non includevano alcuna informazione associata ai conti Steam, né permetterebbero di compromettere le credenziali degli utenti.

Le dichiarazioni di Valve e l’inchiesta su Twilio

In risposta alle preoccupazioni degli utenti, Valve ha rilasciato un comunicato dove afferma che “i messaggi SMS trapelati non possono essere utilizzati per compromettere la sicurezza del vostro conto Steam.” Inoltre, Valve ha specificato che non utilizza il servizio di Twilio, un’azienda spesso associata ai sistemi di autenticazione via SMS. Nonostante alcune affermazioni da parte degli utenti sui social media, una portavoce di Twilio ha dichiarato a BleepingComputer di non avere evidenze di una violazione dei propri sistemi e di aver esaminato i dati disponibili online senza trovare collegamenti a Twilio.

Raccomandazioni per gli utenti di Steam

Nonostante la tranquillità fornita da Valve, l’azienda ha esortato gli utenti a prestare attenzione alla sicurezza dei propri account. In particolare, ha consigliato di configurare il Steam Mobile Authenticator, una misura utile per creare un ulteriore livello di sicurezza. Questo sistema di autenticazione consente di ricevere notifiche e conferme più sicure quando si effettuano modifiche, come la modifica della password o dell’indirizzo email associato all’account. Valve ha infine rassicurato che gli utenti non hanno bisogno di cambiare le loro password o i numeri di telefono a seguito di questo leak.

Il panorama della sicurezza informatica è complesso e in continua evoluzione. Ogni giorno vengono scoperti nuovi metodi di attacco, e anche i più grandi nomi del settore game e tech non sono immuni da rischi. Gli utenti devono quindi rimanere vigili e attenti alle avvertenze emesse dalle aziende con cui interagiscono, per proteggere adeguatamente le proprie informazioni personali.