Valve potrebbe lanciare un nuovo visore VR entro la fine del 2025: ecco cosa sappiamo

Sembra che Valve, nota azienda nell'ambito dei videogiochi e della tecnologia, stia per tornare nel mercato della realtà virtuale, già da molti mesi avvolto da voci e speculazioni. Il nuovo visore, chiamato "Deckard", è stato al centro delle attenzioni grazie a un recente leak del noto insider Gabe Follower, esperto di notizie legate a Valve. Questa indiscrezione ha generato grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, in attesa di ulteriori dettagli su questo atteso dispositivo.

Prezzo e strategia di mercato

Secondo quanto rivelato, il nuovo visore "Deckard" dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2025 a un prezzo di vendita stimato di 1.200 dollari. Questo costo rappresenta una cifra considerevole, specialmente se confrontata con altre offerte, come il Meta Quest 3S, ma risulta inferiore rispetto ai 3.499 dollari del recente Vision Pro di Apple. Tuttavia, un aspetto sorprendente dichiarato da Gabe Follower è che Valve potrebbe vendere il visore in perdita, una strategia di prezzo insolita ma che potrebbe avere l'intento di conquistare rapidamente una fetta di mercato.

Le discussioni sui prezzi non sono nuove nel settore della realtà virtuale, ma il costo del "Deckard" si approccia a quello del Valve Index del 2019, una considerazione interessante considerando l'inflazione e l’evoluzione del mercato. La mossa potrebbe essere mirata a un pubblico di nicchia, disposto a investire in un prodotto high-end, ma con un’innegabile competizione rappresentata da altre aziende, come il progetto Moohan di Samsung, sviluppato in collaborazione con Google, che si prevede possa avere un costo molto più contenuto.

Caratteristiche e contenuti inclusi

Pare che il bundle del nuovo visore "Deckard" includerà giochi e dimostrazioni sviluppate internamente da Valve. La strategia dell'azienda sembra essere orientata a garantire un'esperienza utente di alta qualità, evitando di limitare i costi sui contenuti forniti. Gli utenti saranno in grado di sfruttare SteamOS, il sistema operativo già noto per il Steam Deck, il quale è stato adattato per la realtà virtuale. Una delle funzionalità chiave del visore consisterebbe nella capacità di riprodurre giochi in realtà virtuale su uno schermo grande, senza la necessità di collegarsi a un PC.

Inoltre, si sospetta che Valve stia lavorando su diversi controller, inclusi un nuovo Steam Controller e un controllo virtuale chiamato "Roys". Quest'ultimo è descritto come un controller a bacchetta che fungerà praticamente da gamepad completo, offrendo così una maggiore immersione nell'esperienza di gioco. Futuri brevetti riguardanti il visore sono stati svelati già nel 2022, ma, come da tradizione Valve, ulteriori informazioni non saranno divulgate fino a quando il dispositivo non sarà pronto per il lancio imminente.

Confronto con la concorrenza

Il mercato della realtà virtuale è in continua evoluzione e il lancio del "Deckard" da parte di Valve potrebbe avere un impatto significativo. Con la crescente diversificazione delle offerte, ogni dispositivo sembra cercare di soddisfare esigenze diverse. La sfida con prodotti come il Vision Pro di Apple e il Moohan di Samsung è degna di nota, non solo per il prezzo, ma anche per le funzionalità che ciascun dispositivo intende offrire.

Le speculazioni sulla direzione che prenderà Valve con il suo nuovo visore sono tante, ma ciò che è certo è che i gamer e gli appassionati di tecnologia stanno aspettando con ansia ulteriori dettagli e conferme ufficiali. La competizione nel mondo della realtà virtuale è appena iniziata, e la risposta di Valve alle nuove sfide di mercato potrebbe delineare il futuro della realtà virtuale a lungo termine.