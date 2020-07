UV Sterilizer, Samsung lancia il prodotto che elimina il Covid-19 (e non solo) sugli smartphone

La pandemia da COVID-19 ha obbligato al rispetto di una serie di regole ben precise, volte a limitare il più possibile il contagio. L’utilizzo delle mascherine si è diffuso in maniera capillare, unitamente al mantenimento del distanziamento sociale.

Ma un’altra raccomandazione molto importante è quella relativa all’igiene personale, specialmente quella che riguarda le mani, uno dei principali veicoli di contagio. Lavarsi accuratamente le mani è molto importante, soprattutto dopo aver compiuto alcune attività come la spesa al supermercato o dopo aver toccato le maniglie delle porte (specialmente nei luoghi pubblici).

Anche le superfici di dispositivi come smartphone e auricolari possono essere “a rischio”, ed è per questo motivo che Samsung sta lanciando uno sterilizzatore per pulirli a dovere ed eliminare ogni possibile batterio.

Samsung ha annunciato questo nuovo strumento, che prende il nome di “UV Sterilizer” ed è simile ad altri prodotti sul mercato. Si tratta di una sorta di scatola di plastica bianca, realizzata appositamente per contenere uno smartphone (è abbastanza grande per il Galaxy S20 Ultra), un orologio, auricolari wireless o qualsiasi altra cosa al suo interno. La scatola può caricare in modalità wireless (10 W) gadget compatibili anche durante la sanificazione.

Per utilizzare UV Sterilizer è sufficiente inserire qualcosa all’interno, chiudere il coperchio e premere il pulsante. C’è una spia LED che ci dice quando lo strumento è in funzione e quando il processo di sanificazione è completo. Il procedimento riesce ad uccidere fino al 99% di germi e batteri su entrambi i lati di qualsiasi cosa venga messa all’interno.

Al momento UV Sterilizer è stato lanciato solo nel mercato thailandese, ma l’impressione è che l’obiettivo del colosso di Seul sia di estenderlo anche negli altri mercati, dato che la necessità di pulire smartphone e accessori vari è certamente “universale”. Il prezzo di lancio in Thailandia è di 1.590 baht (circa 45 euro).

Fonte XDA