Utente segnala cambiamenti nei dispositivi Nest: luci blu e viola sostituiscono il bianco

Diverse segnalazioni da parte degli utenti di Nest Audio e Nest Mini stanno emergendo online, rivelando un fenomeno curioso e inaspettato. Invece delle tradizionali luci bianche, alcuni dispositivi mostrano ora un’affascinante gradazione di blu e viola. Questo cambiamento potrebbe essere collegato all’introduzione di Gemini, il nuovo assistente AI di Google, attualmente in fase di test per una selezione di utenti.

Un cambiamento visivo inaspettato

Alcuni utenti di Google Nest hanno notato che le luci LED dei loro dispositivi non emettono più il consueto bianco, ma si stanno tingendo di blu e viola. Questa modifica, sebbene sottile, ha attirato l’attenzione e sollevato interrogativi tra gli utenti, soprattutto su forum come Reddit, dove sono state condivise le esperienze relative a questo fenomeno. La transizione visiva sembra essere parte della strategia di Google per passare dall’Assistente all’innovativo Gemini, la cui brand identity si riflette nei toni delle luci.

Gemini: il futuro dell’assistenza tramite AI

Gemini rappresenta un passo avanti significativo per Google nel campo dell’intelligenza artificiale. Attualmente in fase di sperimentazione, questo assistente promette di offrire funzionalità avanzate e una maggiore interattività rispetto al suo predecessore. L’introduzione di luci blu e viola nei dispositivi Nest è un primo indizio visivo dell’implementazione di Gemini. Solo coloro che fanno parte del programma Google Home Public Preview e hanno attivato le caratteristiche experimental AI stanno vivendo questa nuova esperienza.

Problemi segnalati dagli utenti

Nonostante le novità, le reazioni non sono tutte positive. Alcuni utenti hanno riportato problemi di funzionamento dopo aver attivato le nuove funzionalità AI. Un caso particolarmente allarmante ha coinvolto un utente che ha visto il proprio Nest Audio diventare completamente non rispondente dopo il cambiamento delle luci. Questa situazione ha spinto gli utenti a fare un passo indietro e considerare di disiscriversi dal programma di anteprima, oltre a suggerire il reset del dispositivo per ripristinare le normali funzionalità.

Lenti miglioramenti e avvertimenti

Mentre Google avanza nel test di Gemini sui suoi altoparlanti intelligenti, che ha avuto inizio a dicembre, sembra che l’implementazione stia progredendo lentamente. Nonostante l’eccitazione attorno ai nuovi sviluppi, i significativi problemi operativi hanno portato a una certa cautela tra gli utenti. È essenziale prestare attenzione a eventuali avvertimenti o problemi segnalati nella comunità, per evitare di incorrere in malfunzionamenti durante l’interazione con i dispositivi.

Per ora, Google non ha rilasciato commenti ufficiali riguardo a queste comunicazioni, ma l’osservazione di luci blu e viola potrebbe essere un primo affascinante assaggio di quello che Gemini ha da offrire nel mondo dell’AI domestica.