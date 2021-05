Un utente ha ricevuto in anticipo l’iPad Pro 2021: tutti i dettagli

Alla fine della scorsa settimana era stato riferito che anche se Apple non aveva ufficialmente rilasciato una data di rilascio definitiva per i modelli di iPad Pro (2021) alimentati da M1 – previsti per la “seconda metà di maggio”, ndr – alcuni clienti che avevano preordinato il dispositivo si erano accorti che lo stato del loro ordine era cambiato in “spedito”. Dopo qualche giorno, come prevedibile, (almeno) una persona ha già ricevuto l’iPad Pro da 12,9 pollici (2021).

L’utente PeterDragon50 ha pubblicato foto e video dell’iPad Pro 2021 su Reddit, scatenando la curiosità degli altri frequentatori della nota piattaforma. Le domande hanno riguardato principalmente il nuovo display mini-LED, una delle caratteristiche più interessanti del nuovo prodotto della “Mela”. Il proprietario del dispositivo ha affermato che il nuovo display Liquid Retina XDR mini-LED è “… come un OLED calibrato a colori da Apple, ha un bell’aspetto”.

L’utente ha poi affermato che i colori “sembrano migliori, sono entrambi splendidi schermi. Volevo solo le proporzioni più grandi e la (presunta) longevità di uno schermo non OLED”.

Alimentato dal chip Apple M1 da 5 nm con 16 miliardi di transistor, l’iPad Pro (2021) riesce ad essere il 50% più veloce rispetto ai modelli della generazione precedente, stando a quanto emerso nei test benchmark di Antutu e Geekbench. L’impressione degli esperti del settore è che l’iPad Pro da 12,9 pollici con il display mini-LED (anche se l’unità da 11 pollici si presenterà con un pannello OLED, ndr) sarà il miglior tablet di Apple da novembre 2015, ovvero da quando venne rilasciato l’originale (ed epico) iPad Pro da 12,9 pollici.

Chiaramente, la pandemia di coronavirus ha fatto tornare in auge i tablet e gli iPad: smart working, didattica a distanza e più in generale la necessità di stare il più possibile a casa (con crescita di svaghi come giochi, musica, film) hanno inevitabilmente portato ad un nuovo incremento della domanda relativa a questi dispositivi.

In più, va tenuto conto che entrambe le versioni iPad Pro Wi-Fi + Cellular da 11 pollici e 12,9 pollici supportano il 5G: è la prima volta che un tablet di Apple è in grado di connettersi con la rete di nuova generazione.

Fonte Phone Arena