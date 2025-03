Utah pioniere nella verifica dell’età per il download delle app: ecco la nuova legge

Negli Stati Uniti, Utah si distingue come il primo stato a introdurre una legislazione che impone agli operatori di store di applicazioni di verificare l'età degli utenti e di richiedere il consenso dei genitori per consentire ai minori di scaricare app. Questa iniziativa segna un passo significativo nel dibattito sulla sicurezza online dei giovani, in un contesto in cui molte giurisdizioni stanno tentando di proteggere i minori dai rischi del mondo digitale. Con la legislazione chiamata App Store Accountability Act, Utah si prepara a inviare una chiara denuncia alla comunità tecnologica e ai legislatori federali.

Dettagli della legge e motivazioni

L’App Store Accountability Act rappresenta l’ennesimo tentativo degli stati americani di affrontare le sfide della sicurezza online per i bambini. Negli ultimi anni, vari stati e il Congresso hanno tentato di implementare regole di design ed etichettatura per garantire che i minori siano protetti da contenuti dannosi. Nonostante molti progetti di legge abbiano guadagnato slancio negli stati, numerosi sono stati bloccati nei tribunali, mentre un’importante proposta di legge a livello nazionale non ha superato l’iter legislativo l'anno scorso, sollevando preoccupazioni riguardo alla possibile limitazione della libertà di espressione su internet.

L'innovativa legge del Utah sposta la responsabilità della verifica dell’età sulle spalle degli operatori degli store di app, piuttosto che sui fornitori di singoli siti web. Per Meta e altre piattaforme di social media, questa è una strategia difensiva per fare pressione sull'industria della tecnologia affinché si assuma maggiore responsabilità riguardo alla sicurezza dei bambini. Recentemente, Apple ha espresso una certa opposizione nei confronti di una proposta di legge in Louisiana che l'avrebbe obbligata a contribuire all'applicazione delle restrizioni di età, ma ha comunque optato per permettere ai genitori di condividere con le app l'intervallo d’età dei propri figli. Meta ha descritto tale mossa come "un primo passo positivo", ma ha sottolineato che in questo contesto "i sviluppatori possono solo applicare queste protezioni di età con l'approvazione di un adolescente".

Reazioni e sostenitori della legge

Dopo l'approvazione della legge in Utah, diversi giganti della tecnologia, tra cui Meta, Snap e X, hanno accolto con favore la decisione e hanno invitato il Congresso a intraprendere un percorso simile. “I genitori vogliono un'unica piattaforma per verificare l'età dei propri figli e concedere loro il permesso di scaricare le app in modo che si rispetti la loro privacy,” affermano in una dichiarazione congiunta. “Lo store di applicazioni è il luogo ideale per questo, e oltre un quarto degli stati ha già presentato proposte di legge che riconoscono il ruolo centrale degli store in questo processo.”

Tuttavia, non mancano le critiche. La Chamber of Progress, un'organizzazione che include tra i suoi sostenitori Meta e Apple, avverte che tale legge potrebbe compromettere la privacy e i diritti di tutti gli utenti. “La Corte Suprema ha da tempo riconosciuto che i requisiti di verifica dell'età, come quelli presenti in questa legge, possono ostacolare l'accesso a contenuti protetti per tutti e sono pertanto in contrasto con il Primo Emendamento,” ha scritto Kerry Maeve Sheehan, consulente legale della Chamber of Progress. A breve, la Corte Suprema dovrebbe esaminare i requisiti di verifica dell'età in un caso specifico riguardante l’accesso ai siti pornografici. “Come hanno spiegato esperti di privacy, una ‘verifica dell'età rigorosa — che confermi l'età di un utente senza richiedere ulteriori informazioni identificabili — non è attuabile nel rispetto dei diritti, della privacy e della sicurezza degli utenti,” ha aggiunto.

Verso il futuro: le sfide della verifica dell’età

La legge di Utah potrebbe rappresentare un punto di svolta nel dibattito nazionale sulla sicurezza online per i ragazzi, ma porta con sé anche numerosi interrogativi. L’attuazione pratica di tali misure solleva questioni complesse riguardo alla privacy dei dati e all'interferenza con la libertà di espressione. Mentre i sostenitori della legge vedono in essa una risposta necessaria ai pericoli del mondo digitale, i critici sollevano serie preoccupazioni riguardo all'equilibrio tra sicurezza e diritti individuali.

Con la crescente attenzione sui problemi legati alla protezione dei minori online, molte altre legislazioni potrebbero seguire l'esempio del Utah, ma gli operatori di app e i fornitori di servizi digitali dovranno affrontare sfide significative nel garantire che le nuove regole non mettano a repentaglio la privacy e i diritti degli utenti. Le conseguenze di questa legge si estenderanno oltre i confini dello stato, creando un precedente che potrebbe influenzare eventi legislativi futuri a livello nazionale. Il dibattito è appena cominciato e il viaggio verso una protezione efficace dei minori nel panorama digitale è solo all'inizio.