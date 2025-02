uTag: La nuova app che rende Samsung SmartTags compatibili con ogni dispositivo Android

Con l'arrivo della nuova applicazione chiamata uTag, gli utenti di Android hanno ora la possibilità di utilizzare i Samsung SmartTags su qualsiasi dispositivo Android. Questa novità è significativa, considerando che in precedenza i tracker di Samsung erano limitati ai soli smartphone Galaxy. uTag offre funzionalità simili a quelle dell'app SmartThings di Samsung, rendendo l'esperienza di tracciamento dei dispositivi più accessibile.

Funzionalità principali di uTag

uTag è un'app progettata per emulare principalmente le funzioni dell'app SmartThings Find, consentendo agli utenti di monitorare la posizione dei propri dispositivi Samsung in modo visivo. Con uTag, è possibile configurare un nuovo Galaxy SmartTag2, visualizzarne la posizione, attivare un suono per trovarlo facilmente, cambiare la suoneria e personalizzare il comportamento dei pulsanti. Inoltre, l'app invia notifiche quando viene rilevato un SmartTag sconosciuto nelle vicinanze e avvisa quando un tag è stato trovato o lasciato indietro. Una delle caratteristiche più interessanti è il supporto per il tracciamento preciso sui dispositivi dotati di radio a banda ultralarga , una funzionalità che il network di Google non offre ancora.

Integrazioni e novità

Oltre a replicare le funzioni principali dell'app SmartThings, uTag offre anche nuove integrazioni. Il suo sviluppatore, Kieron Quinn, ha implementato widget per visualizzare la posizione dei tag, la visualizzazione della posizione offline, la sicurezza biometrica e la possibilità di esportare la cronologia delle posizioni. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di contribuire alla rete di Samsung segnalando le posizioni di SmartTags non di proprietà dell'utente, rendendo l'app parte attiva del sistema di tracciamento.

Requisiti di installazione e sicurezza

Per utilizzare uTag è necessario installare una versione modificata dell'app SmartThings. Questo è dovuto al fatto che l'app ufficiale verifica se il dispositivo è un Samsung prima di attivarsi. La versione patchata disabilita questi controlli, permettendo così l'interazione con uTag. Ma non preoccupatevi! L'app uTag si occupa di scaricare automaticamente la versione modificata durante la configurazione, rendendo il processo semplice per l'utente.

Inoltre, è fondamentale considerare la sicurezza dell'app. Il suo sviluppatore ha scelto di rendere l'app open source, permettendo a chiunque di verificare la legittimità del codice prima di inserire le credenziali di accesso. Pur non avendo condotto un audit diretto, ci si può fidare dell'esperienza del suo creatore, riconosciuto nella comunità per aver realizzato versioni open source di funzionalità di Google.

Esperienze degli utenti e feedback

Chi scrive ha avuto modo di testare uTag per quasi un mese utilizzando il Galaxy SmartTag2. Durante questo periodo, è stato possibile collegarsi, monitorare la posizione del tag da un OnePlus 13 e risolvere diversi problemi iniziali riguardanti la mappa e la disconnessione dell'app. Entrambi questi inconvenienti sono stati affrontati e corretti prima del lancio pubblico dell'app. Gli utenti possono contattare direttamente lo sviluppatore attraverso un server Discord dedicato per risolvere eventuali problemi che potrebbero incontrare.

Disponibilità e compatibilità

uTag è disponibile per il download su GitHub e funziona su tutti i dispositivi con Android 11 o versioni successive, senza richiedere accesso root. Tuttavia, per coloro che possiedono uno smartphone già modificato, è possibile utilizzare un modulo Xposed per aggiornare in diretta l'app SmartThings, evitando di installare la versione patched.

Questa nuova app potrebbe rappresentare una svolta per gli utenti Android, ampliando significativamente l'accesso alla rete di tracciamento di Samsung. Le caratteristiche avanzate di uTag, unite alla sua compatibilità con vari dispositivi, potrebbero rappresentare una valida alternativa agli atteggiamenti più ristretti di Google in questo settore. Se siete interessati a provare uTag, consultate il post del blog originale dello sviluppatore per ulteriori informazioni.