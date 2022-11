USB-C ad alta velocità sugli iPhone 15? Sì, ma solo sui modelli Pro

I modelli di iPhone 15 Pro previsti per il prossimo anno supporteranno velocità di trasferimento via cavo più elevate grazie al passaggio a USB-C. Ad affermarlo è l'affidabile analista Apple Ming-Chi Kuo, che ritorna su uno degli aspetti che stuzzicano maggiormente gli appassionati dei prodotti della Mela.

Sebbene tutti i modelli di ‌iPhone 15‌ disporranno di porte USB-C anziché delle porte Lightning, le velocità di trasferimento più elevate saranno limitate ai soli modelli di ‌iPhone 15‌ Pro. Ciò vuol dire - almeno stando a quanto riportato da Kuo - che i modelli ‌iPhone 15‌ standard continueranno a mettere a disposizione degli utenti le velocità USB 2.0, vale a dire le stesse di Lightning.

Kuo afferma che le velocità di trasferimento probabilmente "miglioreranno notevolmente" sui modelli ‌iPhone 15‌ Pro, con il supporto per "almeno" USB 3.2 o Thunderbolt 3. Grazie a questo importante aggiornamento i modelli ‌iPhone 15‌ Pro saranno in grado di trasferire file video e altri tipi di file a velocità più elevate, con l'analista di Apple che prevede un'esperienza utente notevolmente migliorata.

Le velocità di trasferimento USB 2.0 sono limitate a 480 Mb/s, mentre USB 3.2 supporta velocità fino a 20 Gb/s. Thunderbolt 3, invece, supporta velocità di trasferimento dati fino a 40 Gb/s: se Ming-Chi Kuo ha ragione assisteremo ad una grande differenza nelle velocità di trasferimento dati via cavo tra i modelli Pro e non Pro della serie ‌iPhone 15‌ che il colosso di Cupertino ufficializzerà a settembre 2023 (o giù di lì).

Apple sta passando a USB-C in tutta la sua gamma di prodotti e i primi iPhone USB-C sono già previsti per il prossimo anno. La società del CEO Tim Cook sta introducendo questo cambiamento per conformarsi alle normative europee che richiedono che i dispositivi elettronici abbiano metodi di ricarica comuni e non più proprietari.