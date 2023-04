Uno strano bug preoccupa i possessori di iPhone: cosa succede?

Gli iPhone sono senza dubbio tra i telefoni più amati in tutto il mondo, tanto che i fan di Apple non vedono già l’ora di ricevere informazioni concrete sui prodotti che vedremo il prossimo settembre (gli iPhone 15, ndr). Tuttavia, talvolta anche i possessori di iPhone possono ritrovarsi a fare i conti con alcuni fastidiosi bug.

L’ultima problematica che riguarda gli iPhone è stata appena segnalata da diversi utenti su Twitter. Ma in cosa consiste esattamente? Per farla breve, gli utenti lamentano come venga loro chiesto di continuo di digitare la password del proprio ID Apple. “Perché il mio ID Apple mi chiede in modo casuale di inserire la mia password, non penso sia normale”, scrive un utente su Twitter. In seguito a questo tweet anche tanti altri possessori di iPhone hanno spiegato di avere lo stesso problema.

Ma le lamentele non sono emerse solo su Twitter. Anche sulla nota piattaforma Reddit è stata segnalata la stessa criticità: un utente di Reddit, di nome “twentyskulls”, ha scritto di dover accedere utilizzando il suo ID Apple. “È apparso casualmente come notifica sul mio telefono, ho effettuato l’accesso e poi ho cambiato la mia password. Un po’ mi ha spaventato”, ha detto il proprietario dell’iPhone.

La lamentela degli utenti non riguarda tanto il dover continuamente inserire la password del proprio ID Apple, ma piuttosto la preoccupazione sul perché ciò accada, tanto che alcuni possessori di iPhone su Twitter e Reddit hanno ammesso di essere andati nel panico, temendo qualche violazione di sicurezza. Qualche altro utente ha provato a rassicurare tutti, suggerendo anche una possibile soluzione a questo problema. Questa persona, infatti, ha visualizzato i messaggi casuali sul suo telefono e ha semplicemente deciso di riavviare il suo iPhone. Dopo averlo fatto, i suggerimenti casuali non sono più tornati.

Gli utenti afflitti da questa problematica possono provare a fare lo stesso. Un altro suggerimento consiste nel cambiare la password dell’ID Apple. Al momento la Mela non si è ancora pronunciata: nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più.