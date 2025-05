Un’avventura inaspettata: il Pixel 8 ritrovato dopo giorni in una vasca idromassaggio

Durante le vacanze, perdere il proprio telefono è una delle esperienze più temute. Recentemente, un proprietario di un Pixel 8 ha vissuto una vicenda sorprendente che ha preso una piega del tutto inaspettata e che dimostra la sorprendente resistenza del suo dispositivo.

La vacanza in Polonia

Un utente di Reddit, noto come Intrepid-Ad3513, ha raccontato la sua avventura di viaggio, organizzata con amici in Polonia per festeggiare una ricorrenza e godere di quattro giorni di relax. Il gruppo ha prenotato un Airbnb dotato di molti comfort, tra cui una vasca idromassaggio. Una sera, dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, il Redditor ha perso il suo Pixel 8, proprio nei primi giorni della vacanza. Nonostante i tentativi di cercarlo, il telefono sembrava essere definitivamente scomparso.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La scoperta inaspettata

Dopo quattro giorni, mentre il gruppo si preparava a tornare a casa, è arrivata una sorpresa inaspettata dall’host dell’Airbnb. Il proprietario ha inviato un video in cui mostrava di aver recuperato il Pixel 8 dalla vasca idromassaggio. Le immagini hanno rivelato che il dispositivo era completamente sommerso in acqua a una temperatura di 45 gradi Celsius, una situazione potenzialmente compromettente per qualsiasi smartphone.

Il miracolo della tecnologia

Dopo aver recuperato il telefono, l’host ha provveduto a impacchettarlo con cura e a spedirlo a Intrepid-Ad3513. All’apertura del pacco, grande è stata la sorpresa nel constatare che il Pixel 8 funzionava ancora perfettamente. La gioia del Redditor è palpabile, poiché ha condiviso un’immagine del dispositivo in perfette condizioni e senza alcun segno di danno.

Il Pixel 8 vanta infatti una classificazione IP68, progettata per resistere a polvere e immersione in acqua per un massimo di 30 minuti. Tuttavia, rimanere sott’acqua per quattro giorni sembra superare di gran lunga le aspettative, rendendo il funzionamento del telefono un vero e proprio colpo di scena.

Una testimonianza di fidelizzazione

La storia ha suscitato anche qualche battuta tra i commenti, con un utente che ha scherzato sul fatto che l’acqua nella vasca potrebbe aver tenuto il dispositivo “più fresco del solito,” dato che i telefoni Pixel sono noti per surriscaldarsi. Intrepid-Ad3513 ha concluso il suo racconto affermando di utilizzare il suo Pixel 8 per scrivere il post e dichiarando che non comprerà mai più un altro smartphone se non un Pixel.

Questa avventura incredibile mette in evidenza non solo la resistenza dei dispositivi moderni, ma anche il modo in cui la tecnologia può sorprenderci in modi imprevisti. La vicenda del Pixel 8 rimarrà sicuramente nella memoria di questo viaggiatore, diventando un aneddoto da raccontare per molto tempo a venire.