Una nuova esperienza immersiva di concerti per Apple Vision Pro: Metallica in arrivo

Un'esperienza straordinaria si appresta a debuttare per gli utenti di Apple Vision Pro: il concerto di Metallica. Venerdì 14 marzo, Apple presenterà “Metallica”, un film concerto filmato durante il tour mondiale M72 della band, utilizzando tecnologie all'avanguardia per offrire un'immersione totale nel loro spettacolo. Questa nuova offerta segna un passo importante nell'evoluzione dell'intrattenimento immersivo, combinando video a 180 gradi e audio spaziale per un'esperienza unica e coinvolgente.

Un concerto da vicino: dettagli sulla registrazione

Il film concerto di Metallica porterà gli spettatori nel cuore dell'azione, grazie a una produzione attentamente progettata. Apple ha creato uno stage personalizzato che ha ospitato 14 telecamere Apple Immersive Video, una miscela di attrezzature stabilizzate e telecamere a sospensione, insieme a un sistema di carrelli per telecamere controllati a distanza. Questa configurazione ha permesso di catturare performance spettacolari di brani iconici come “Whiplash,” “One,” e “Enter Sandman,” testimonianze di un repertorio che ha fatto la storia del rock. L'obiettivo di Apple è fornire agli spettatori un accesso senza precedenti ai membri della band, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo, da angolazioni uniche che vanno dal famoso Snake Pit a visioni più ampie della performance in rotondo.

Immersive Video: la nuova frontiera della narrazione

Il progetto “Metallica” rappresenta un'innovazione significativa nel campo della narrazione visiva, grazie alle potenzialità dell'Apple Immersive Video. Questa tecnologia, disponibile esclusivamente su Apple Vision Pro, consente di fruire contenuti a ultra alta risoluzione e con audio spaziale, immersi in un'esperienza che è molto più che la semplice visione di un concerto. Tor Myhren, vicepresidente delle comunicazioni di marketing di Apple, ha sottolineato come questa collaborazione con Metallica non solo cambia la modalità di fruizione dei concerti, ma crea un legame emotivo con la band, portando gli spettatori vicino alla musica e all'energia di ogni performance.

A partire da venerdì, gli utenti di Apple Vision Pro potranno prenotare dimostrazioni di questo nuovo sistema presso gli Apple Store locali, con la possibilità di assistere a estratti delle performance, tra cui un'esibizione completa di “Whiplash.” In aggiunta, il nuovo EP "M72 World Tour: Mexico City" sarà disponibile in Spatial Audio su Apple Music, permettendo di rivivere i momenti salienti del concerto anche in mobilità.

Contenuti aggiuntivi in arrivo su Apple Vision Pro

Oltre all'esperienza di Metallica, Apple sta ampliando l'offerta di contenuti video immersivi con nuove produzioni delle serie “Adventure” e “Boundless.” Gli spettatori potranno seguire il quarto episodio di “Adventure,” intitolato “Deep Water Solo,” nel quale il climber Kai Lightner affronta le sfide delle scogliere a Mallorca. Allo stesso modo, nella seconda puntata di “Boundless,” gli appassionati di surf saranno portati nelle fredde acque norvegesi per una sessione di surfing avvincente.

Un altro interessante progetto in arrivo è “VIP: Yankee Stadium,” un film che offre un accesso totale a uno dei più iconici stadi di baseball al mondo. Il leggendario Joe Buck guiderà gli spettatori attraverso un incontro tra i New York Yankees e i Los Angeles Dodgers, scoprendo come l'atletismo, i tifosi e i momenti epici contribuiscono a rendere leggendaria la struttura. “VIP: Yankee Stadium” sarà disponibile gratuitamente a livello globale venerdì 4 aprile, in coincidenza con il ritorno di “Friday Night Baseball” su Apple TV+.

Inoltre, il 30 maggio sarà presentata una versione speciale di “Bono: Stories of Surrender,” un film che immerserà gli spettatori nella vita del noto artista, approfondendo le esperienze che lo hanno forgiato, il tutto presentato nel formato innovativo di Apple Immersive Video.

Con l'approdo di questi contenuti, Apple Vision Pro si sta affermando come una piattaforma all'avanguardia per chi cerca esperienze straordinarie nel mondo dell'intrattenimento, mescolando musica, sport e storie avvincenti in un'unica offerta.