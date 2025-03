Un viaggio mozzafiato nel castello de la bella e la bestia con lego

Il nuovo Castello de La Bella e la Bestia di LEGO si propone come un capolavoro per gli adulti appassionati di costruzioni e del mondo Disney. Questo set esclusivo non è solo un semplice gioco, ma un'esperienza immersiva nel magico universo dell'animazione. Con un design che ricrea in modo straordinario il celebre castello incantato del film, invita gli assidui del mattoncino a intraprendere un'avvincente sfida di montaggio. Include 10 personaggi iconici, numerosi dettagli cinematografici e una struttura affascinante su ben 4 livelli.

Un design da sogno ricco di dettagli unici

All'interno del Castello de La Bella e la Bestia, ogni particolare è stato accuratamente studiato per far rivivere la magia del film d’animazione. Tra gli elementi più affascinanti, spicca la sala da ballo con una pista girevole, ideale per ricreare il romantico ballo tra Belle e la Bestia. La sala da pranzo fa anch'essa la sua parte offrendo funzioni interattive, come il tavolo con piatti rotanti, che rievoca la celebre scena musicale con gli oggetti incantati del castello che cantano: "Stia con noi".

Non mancano simboli iconici come la torre con la rosa incantata, accanto a un labirinto di stanze e passaggi segreti che stanno a rappresentare l’incanto del film Disney. Ogni elemento decorativo e ambiente interno è stato realizzato per essere visibile in una mostra, sia in contesti domestici che professionali. Pur essendo permeato di un'atmosfera che potrebbe ricordare i giochi per bambini, LEGO sottolinea che questo set è dedicato a un pubblico di 18 anni in su, dimostrando così la complessità e il fascino che offre.

Dettagli e caratteristiche del set lego

Il Castello de La Bella e la Bestia consiste in un totale di 2.916 pezzi, dimensionandosi di 53 cm di altezza, 33 cm di larghezza e 15 cm di profondità. È un vero progetto di costruzione per adulti e include numerose minifigure tra cui Belle, la Bestia, Gaston, Le Tont, Maurice, e gli emblematici personaggi Disney come Lumière, Spolverina, Tockins, Chicco e Mrs. Bric.

Le funzioni speciali all'interno di questo castello non si limitano a decorazioni statiche. Tra le meraviglie, ci sono una pista da ballo girevole nella sala da ballo, un tavolo da pranzo con piatti rotanti, e una grande scalinata removibile. Inoltre, la torre con la rosa incantata mette in risalto un ripostiglio segreto per aggiungere un ulteriore tocco di esplorazione al set.

Disponibilità, prezzo e vantaggi per i membri lego insider

Il set LEGO Disney Castello de La Bella e la Bestia #43263 sarà disponibile dal 4 aprile 2025 sul LEGO Store online e nei LEGO Certified Store. Il prezzo di listino è fissato a 279,99€, rendendolo un'aggiunta pregiata per gli appassionati di LEGO e collezionisti Disney.

Gli utenti del programma LEGO Insider potranno accedere al set in anteprima dal 1° al 3 aprile 2025, e il loro acquisto sarà premiato con ben 2.100 punti. Questo set si unisce ad altre quattro collezioni LEGO dedicate al mondo Disney, includendo l’imponente Castello Disney di 80 centimetri e il cottage dei Sette Nani.

Questa novità promette di deliziare non solo gli amanti del film, ma anche i collezionisti, con la sua complessità e le meravigliose caratteristiche che riescono a trasmettere la magia di un’epoca d’oro dell’animazione.