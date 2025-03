Un viaggio interattivo nella storia: la Basilica di San Pietro si fa virtuale con Minecraft Education

Un’iniziativa che unisce tecnologia e storia arricchisce le aule scolastiche di tutto il mondo. La Basilica di San Pietro si trasforma in un’avventura educativa grazie al progetto “Peter Is Here“, frutto della collaborazione tra Minecraft Education, Microsoft e la Basilica stessa. Questo progetto offre agli studenti un’opportunità unica di esplorare secoli di patrimonio culturale, arte e architettura, rendendo accessibile uno dei monumenti più importanti della cristianità attraverso il gioco.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella didattica

L’intelligenza artificiale si presenta come un attore chiave in questa innovativa esperienza educativa. Microsoft Copilot ha svolto un ruolo fondamentale nella ricerca storica, mentre strumenti come Microsoft Designer, Visual Studio e GitHub Copilot hanno contribuito alla creazione di elementi visivi e meccaniche di gioco. Questo approccio tecnologico si integra con Azure OpenAI GPT-4.0, che si occupa di adattare i contenuti all’età degli studenti, assicurando che le informazioni siano appropriate e coinvolgenti.

Il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica di San Pietro, ha sottolineato l’importanza di questo strumento educativo. Secondo lui, “Peter Is Here offre un’opportunità unica per immergersi in un cammino di conoscenza e riflessione, toccando le diverse dimensioni spirituali, artistiche e architettoniche della Basilica.” Questo approccio valorizza il patrimonio culturale in un modo che risuona con le nuove generazioni, che crescono in un ambiente sempre più digitale.

Un’opportunità per le scuole

Le scuole cattoliche internazionali e quelle italiane inizieranno a integrare “Peter Is Here” nei loro programmi educativi. Brad Smith, Vice Chairman di Microsoft, ha dichiarato che la partnership rappresenta un momento significativo per la diffusione della cultura e della religione, portando il patrimonio di questa meravigliosa istituzione nelle mani dei giovani di tutto il mondo. Gli alunni potranno vivere un’esperienza di apprendimento che va oltre la mera didattica, esplorando virtualmente la Basilica e scoprendo la sua storia attraverso eventi chiave.

Inoltre, gli studenti saranno coinvolti in sfide di restauro virtuale che combinano apprendimento pratico e divertimento. Questo permette di rendere l’apprendimento più tangibile, consentendo a tutti di esplorare il passato in un modo innovativo. L’interattività non solo è attrattiva, ma stimola anche un approfondimento che spesso manca nei libri di testo.

Evoluzione del progetto e implementazione

“Peter Is Here non è un’iniziativa isolata, ma si basa sull’esperienza preesistente ‘La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience’, lanciata lo scorso novembre.” Questa continuità riflette l’impegno a lungo termine di Microsoft e della Santa Sede nel rendere il patrimonio culturale accessibile tramite mezzi digitali.

Fin dalle fasi iniziali, la FIDAE e l’Istituto Massimo hanno collaborato, grazie anche al supporto di MR Digital, specialista nel campo dell’educazione. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di testare il gioco e fornire feedback, sottolineando così il valore dell’iniziativa.

Questo progetto si inserisce in un contesto strategico che anticipa il Giubileo 2025, conosciuto come “Giubileo della Speranza“. Si prevede che questo evento attrarrà circa 30 milioni di turisti in Italia, rendendo la dimensione digitale un complemento all’esperienza fisica e preparando i visitatori alla scoperta di uno dei monumenti più emblematici del mondo.

Accessibilità e risorse per educatori

Attualmente, “Peter Is Here” è disponibile nella libreria di Minecraft Education per tutti gli utenti con licenza. Gli insegnanti possono accedere gratuitamente a una versione di prova, scaricando l’applicazione e utilizzando un account Office 365 o Microsoft 365 Education.

Per supportare l’integrazione e facilitare l’utilizzo del progetto, il pacchetto comprende presentazioni PowerPoint pronte per l’uso e quaderni di lavoro per gli studenti. Ciò contribuisce a creare un ecosistema educativo completo attorno all’esperienza virtuale, trasformando la tecnologia educativa in uno strumento prezioso per riconsiderare la didattica tradizionale in un’ottica innovativa.

Questa iniziativa rappresenta un esempio di come la tecnologia e la cultura possano interagire, offrendo nuove modalità di apprendimento e avvicinando i giovani alla storia e all’arte in modo coinvolgente e accessibile.