Un problema noto: app cancellate riappaiono su iPhone dopo l’aggiornamento a iOS 18.4

Numerosi utenti stanno segnalando che, dopo aver effettuato l’aggiornamento a iOS 18.4, alcune app precedentemente eliminate dai loro iPhone riappaiono misteriosamente sui dispositivi. Il fenomeno ha destato preoccupazioni e curiosità, spingendo molti a cercare spiegazioni su piattaforme di social media come Reddit.

Le novità di iOS 18.4

L’uscita di iOS 18.4 avvenuta lunedì ha portato con sé una serie di nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale di Apple, un’app dedicata a Vision Pro, miglioramenti per Apple News+ focalizzati sulla cucina, così come aggiornamenti interessanti nella gestione dell’app Foto. Tuttavia, i problemi di riapparizione delle app già eliminate stanno catalizzando l’attenzione degli utenti e sollevando interrogativi.

Le caratteristiche di intelligenza artificiale, come di consueto, sono disponibili esclusivamente sui modelli di iPhone 15 Pro e su tutta la gamma di iPhone 16. Tra le funzionalità più distintive vi sono le notifiche prioritarie, che ora vengono evidenziate in cima alla schermata delle notifiche e richiedono attenzione immediata. Inoltre, l’opzione di stile “Sketch” è stata aggiunta all’interno di Image Playground, consentendo la creazione di schizzi artistici. Infine, il supporto per l’intelligenza artificiale è stato esteso a otto lingue aggiuntive e a due varianti di inglese.

Segnalazioni degli utenti: app riemerse e installazioni sconosciute

Dopo l’aggiornamento a iOS 18.4, molti utenti hanno notato un fenomeno curioso: app che avevano disinstallato sono magicamente tornate nel loro Home Screen. Un lungo thread su Apple Support Communities documenta questi strani eventi. Alcuni utenti raccontano casi specifici, come l’app “Last War Survival”, che era stata rimossa solo pochi mesi fa, ma che è riapparsa senza preavviso.

La situazione è stata oggetto di discussione anche su Reddit, dove gli utenti condividono esperienze simili. Un post riguardante il gioco “Squid Game” mette in evidenza come il fenomeno possa essere legato a un errore di Apple, così come diversi utenti hanno dichiarato che app come Dropbox e GarageBand sono riemerse senza il loro consenso. Anche titoli più conosciuti, come “Call of Duty”, sono stati segnalati come riapparsi sui dispositivi senza che l’utente avesse effettuato reinstallazioni volontarie.

Alcuni utenti riportano addirittura la presenza di app mai installate prima, il che alimenta ulteriormente la confusione. Per esempio, un utente ha condiviso che “Cooking Mama” è apparso senza che l’app fosse acquistata in precedenza, mostrando il pulsante “Get” sull’App Store invece di “Reinstall”. Situazioni simili affliggono anche altri, che giurano di non aver mai scaricato l’app in questione.

La risposta di Apple e la comunità di utenti

A fronte di queste numerose segnalazioni, si percepisce la necessità di un chiarimento da parte di Apple. Anche se sono sufficienti le testimonianze per suggerire che il problema sia reale, non ci sono prove che coinvolgano un numero elevato di utenti, lasciando pensare che possa trattarsi di una “tempesta in un bicchier d’acqua” per la maggior parte delle persone.

Apple è stata contattata riguardo a questo problema, e si attende una risposta ufficiale che possa chiarire la questione e fornire indicazioni su come risolvere eventuali inconvenienti. Intanto, la discussione continua tra gli utenti, che confrontano le loro esperienze e cercano soluzioni a questa singolare anomalia dell’aggiornamento.