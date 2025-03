Un nuovo sistema operativo mobile rivoluziona l'AI: il futuro degli assistenti personali ai tuoi piedi

Un innovativo sistema operativo mobile, capace di incarnare il futuro dell'intelligenza artificiale sui dispositivi smartphone, è emerso durante il Mobile World Congress di Barcellona. La startup sudcoreana Newnal ha presentato un software mobile in grado di utilizzare non solo i dati passati ma anche quelli attuali per creare un assistente personale basato sull'AI. La peculiarità? L'AI si propone di essere indistinguibile da te.

L'assistente AI che diventa te stesso

Il nuovo sistema operativo, caratterizzato da una base blockchain, accede a diverse applicazioni e account personali, come Instagram e Gmail, per costruire un grafico della conoscenza personalizzato che apprende ogni aspetto della tua vita. Secondo quanto riportato dall'azienda, questo processo consente di creare un avatar dell'AI in grado di rispondere e agire esattamente come farebbe l'utente. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un'interazione più intima e personalizzata con la tecnologia.

A differenza di modelli di AI ben noti come ChatGPT o Google Gemini, Newnal ha fatto sapere tramite un comunicato che gli utenti possiedono e addestrano l'AI di Newnal OS sulla base dei loro dati, anziché su ciò che è disponibile su internet. Così, ogni esperienza utente risulta unica e su misura. Il sistema operativo propone un approccio che mette l'utente al centro, rendendolo responsabile del controllo sui propri dati.

La privacy come priorità: un cambio di paradigma

Il rappresentante dell'azienda ha spiegato che questo modello cambia radicalmente le prospettive sui modelli di privacy meno rigorosi, mettendo l'utente in una posizione di pieno controllo sui propri dati, in modo flessibile. Questa affermazione è stata comunicata in un'email a CNET e sottolinea un passaggio verso una maggiore trasparenza e sicurezza nell'interazione con l'intelligenza artificiale.

In occasione del MWC 2025, l'azienda ha dimostrato la propria tecnologia utilizzando dispositivi mobili proprietari, nei quali la parte superiore dello schermo è dedicata all'avatar AI, mentre la parte inferiore rimane per l'uso tradizionale del telefono, come social media, shopping e email. I video condivisi dal sito Android Authority mostrano varie applicazioni della tecnologia, evidenziando come questi dispositivi possano integrare l'AI nella vita quotidiana dell'utente.

Aspettative e critica: un passo verso il futuro dell'AI mobile

Nonostante i dettagli sull'operatività di Newnal rimangano scarsi, il concetto proposto promette di guidare il futuro dell'intelligenza artificiale sui dispositivi mobili. Secondo Dipanjan Chatterjee, analista di Forrester Research, l'idea è intrigante ma richiede cautela. Sebbene le demo possano stupire in ambienti controllati, la vera prova arriva quando queste tecnologie vengono testate in situazioni pratiche. Riferendosi ai dispositivi Rabbit e al pin AI Humane, ha scelto le parole giuste per esprimere dubbi sulla sostenibilità di simili innovazioni.

Tuttavia, Chatterjee non scarta l'idea del potenziale dell'AI capace di vedere, ascoltare e rispondere. L'idea di un'AI agentic, in grado di operare per conto dell'utente, è una visione che accompagna questa evoluzione tecnologica. Mentre ci sono stati già degli errori in scenari reali, l'analista crede che il rischio possa portare a successi straordinari in futuro.

“Le grandi delusioni di dispositivi come questi contengono una traccia di ciò che potrebbe diventare il successo futuro. Considerate l'Apple Newton che si evolve fino a dar vita all'iPhone e all'iPad,” ha affermato Chatterjee, suggerendo che queste tecnologie sono come binocoli che offrono uno scorcio verso ciò che ci aspetta, anche se il presente rimane indistinto.