Un nuovo capitolo per Apple: l’arrivo dell’iPhone 16e con display OLED

Nel 2025, Apple ha segnato una nuova fase nella sua linea di smartphone con il lancio dell’iPhone 16e. Questo dispositivo, rinnovando il design e il display dell’iPhone 14, introduce significative migliorie tecnologiche, abbandonando definitivamente i display LCD. La transizione verso l'utilizzo esclusivo di OLED rappresenta un passo importante nella strategia di Apple, in particolare per quanto riguarda la fascia più economica delle sue proposte.

Abbandono del display LCD: la transizione di Apple

Fino ad oggi, Apple ha storicamente utilizzato una combinazione di display OLED e LCD nei suoi modelli di iPhone. L’introduzione della tecnologia OLED è iniziata con l’iPhone X nel 2017, segnando il passaggio a uno standard visivo di qualità superiore. Negli anni successivi, l’azienda ha continuato a mescolare le due tecnologie; tuttavia, a partire dal 2020, la scelta di optare per gli OLED esclusivamente nei modelli di punta ha segnato un cambiamento decisivo. Con il lancio dell’iPhone 12, i display LCD sono stati completamente eliminati dalla gamma di smartphone di alta fascia.

Gli iPhone SE, fino ad ora, sono stati considerati come modelli a parte, destinati a un pubblico più attento al prezzo. Tuttavia, l’iPhone SE utilizzava componenti e design più datati, come quelli dell’iPhone 8, che ancora incorporava il display LCD. Con il debutto del nuovo iPhone 16e, Apple ha finalmente abbandonato questa tecnologia, uniformando il proprio catalogo verso l’eccellenza dei display OLED.

La tecnologia OLED e i suoi vantaggi

Apple ha battezzato i propri display OLED come "Super Retina XDR", evidenziando diversi vantaggi rispetto ai tradizionali LCD. Grazie a questa tecnologia, i colori risultano più vividi e saturi, mentre il contrasto è notevolmente migliorato. Ulteriormente, la luminosità è superiore, con una risoluzione che consente visioni dettagliate anche in ambienti luminosi.

Un altro grande passo avanti è rappresentato dal supporto per l’HDR, che consente di visualizzare contenuti con una gamma di colori e luminosità più ampia. Con l’iPhone 16e, Apple introduce per la prima volta un modello a basso costo che supporta l’HDR, un elemento che arricchisce di molto l'esperienza visiva degli utenti. Questo evidenzia l’impegno dell’azienda nel rendere la tecnologia avanzata accessibile anche a chi non desidera investire in modelli di fascia alta.

Specifiche tecniche del nuovo iPhone 16e

L’iPhone 16e presenta un display simile a quello dell’iPhone 14, dotato di una luminosità massima di 800 nits e un picco di 1200 nits per contenuti HDR. Queste caratteristiche rendono il dispositivo altamente competitivo nel segno della qualità. Tuttavia, rispetto all’iPhone 16, che raggiunge una luminosità massima di 1000 nits e un picco di HDR di 1600 nits , il 16e presenta delle differenze tecniche che lo posizionano come un dispositivo di fascia media molto interessante.

In sintesi, il nuovo iPhone 16e non solo rappresenta un passo evolutivo per Apple, ma delinea anche una reale e concreta strategia di mercato per soddisfare le esigenze di un'utenza sempre più variegata e attenta, eliminando i limiti tecnologici della vecchia generazione di smartphone.