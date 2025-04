Un ingegnere riesce a far funzionare Windows su Pixel Watch 3: una sfida sorprendente e bizzarra

Windows su ARM è in grado di supportare processori simili a quelli utilizzati nella maggior parte degli smartphone e nei dispositivi indossabili. Recentemente, un ingegnere ha deciso di spingersi oltre i limiti della tecnologia creando un progetto che sembra uscito da un film di fantascienza: riuscire a far avviare Windows su un Pixel Watch 3.

L’ingegno di un ingegnere

Gustave Monce, un dottorando che si distingue per il suo spirito innovativo, ha intrapreso la sfida di avviare Windows per ARM sulla smartwatch Pixel Watch 3, dotata di un processore Snapdragon quad-core e un display OLED da 456×456 pixel. Questo progetto, anche se apparentemente poco praticabile, ha rivelato il potenziale incredibile della tecnologia mobile attuale. Monce ha sfruttato il bootloader UEFI di Qualcomm, apportando numerosi cambiamenti e patch al sistema per riuscire a far partire l’ambiente di preinstallazione di Windows .

Un’impresa non priva di difficoltà, quella di Monce, che ha visto un lungo processo di editing delle configurazioni. Per quanto potessero sembrare piccoli passi, ogni modifica effettuata ha rappresentato un avanzamento verso la creazione di una connessione sorprendente tra un dispositivo indossabile e un sistema operativo complesso come Windows.

I progressi e i colpi di scena

Durante i lavori, le cose sembravano procedere bene; tuttavia, un imprevisto si è presentato alla pubblicazione di Android 15 per Pixel Watch 3. Questo aggiornamento ha alterato il modo in cui Monce faceva caricare il suo codice, rendendo necessarie ulteriori modifiche. Ma la determinazione dell’ingegnere ha avuto la meglio: dopo ore di tentativi e una serie di apposite modifiche all’immagine del kernel di fabbrica, Monce è nuovamente riuscito a far avviare con successo Windows PE sul suo smartwatch.

L’approccio innovativo e di sperimentazione continua di Monce non si è fermato qui. È riuscito a implementare supporto USB limitato, anche se attualmente solo per la mass storage. Questo passo, anche se preliminare, dimostra le potenzialità della tecnologia e la versatilità dei dispositivi che portiamo quotidianamente.

L’importanza di quest’esperimento

Mentre la creazione di un’esperienza Windows vera e propria su uno smartwatch rimane ancora un’idea lontana dalla realtà, il progetto di Monce mette in evidenza quanto possano essere versatili e potenzialmente potenti i dispositivi portatili. La sua iniziativa, pur non essendo una soluzione completa e utilizzabile, offre uno spaccato su ciò che è possibile oggi nel campo della tecnologia mobile. La sfida intrapresa da Monce è un chiaro promemoria delle capacità tecniche del silicio moderno, che non smette mai di stupire.

Questo progetto inaspettato riaccende l’interesse per un campo in continua evoluzione, dove l’innovazione può provenire anche da esperimenti audaci come quello di Gustave Monce. Con ogni passo avanti, ci avviciniamo sempre di più a nuove frontiere tecnologiche.