Un giubbotto solare che carica i dispositivi: la novità di Anker Solix

Immagina un indumento capace non solo di proteggerti dal vento, ma anche di ricaricare i tuoi dispositivi elettronici. Anker Solix, la divisione dedicata alla tecnologia solare e di accumulo energetico di Anker, ha presentato un prototipo di giubbotto che si propone di realizzare questa idea. Durante il Mobile World Congress tenutosi a Barcellona, ho avuto l'opportunità di provarlo, rimanendo colpito dalla sua combinazione di funzionalità e design eccentricamente futuristico.

Design innovativo e tecnologia per l'energia

Il giubbotto, denominato da Anker Solix "cappa", è realizzato con circa due dozzine di celle solari in perovskite, un minerale che conferisce alle celle un aspetto più simile a un tessuto e una certa flessibilità. Questa scelta di materiali non solo ottimizza l'efficienza energetica, ma rende anche il giubbotto più comodo da indossare. È dotato di un cavo con uscita USB-C da 30 watt, che permette di collegare una power bank o di ricaricare direttamente il tuo dispositivo. Questo significa che puoi regalarti un po' di libertà mentre sei in giro, evitando il rischio di rimanere senza batteria.

Estetica cyber-futuristica e funzionalità

La cappa presenta una linea di LED blu che dona un aspetto per così dire "cyber Jedi". Questo dettaglio non solo arricchisce il design, ma ha anche un'importante funzione di sicurezza: è utile per essere visibili di sera. Inoltre, la struttura del giubbotto ricorda quella di un impermeabile, grazie alla superficie liscia e leggera, dotata di zip e praticità d'uso. Le celle solari sono collocate in modo strategico: mentre quelle sul braccio e sulla spalla sono progettate per essere più piccole e a forma triangolare, garantendo una maggiore libertà di movimento, i pannelli sul petto e sulla schiena sono rettangolari.

Futuro incerto ma promettente

Attualmente, il giubbotto solare rimane un concetto in fase di sviluppo e non è chiaro quando sarà disponibile per il pubblico. Anker Solix, a quanto pare, è in continua ricerca di soluzioni innovative per alimentare dispositivi e gadget. Durante il CES, ha presentato anche il frigorifero elettrico EverFrost 2, previsto per il rilascio questo mese, oltre a un ombrello solare che sarà disponibile in estate. Queste iniziative evidenziano l'impegno dell’azienda nel combinare praticità e sostenibilità, lasciando presagire un futuro interessante per l’energia solare applicata a prodotti quotidiani.